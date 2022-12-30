Генерал-лейтенант Нікіфоров стане вже четвертим окупантським генералом на цій посаді. І змінить генерал-полковника Сергія Кузовлєва.

Росія поміняла командувача на Луганщині і готується до оборони Кремінної-британська розвідка / колаж фото https://ua.depositphotos.com і mil.ru

Генерал-лейтенант армії російських окупантів Євген Нікіфоров зараз у процесі призначення на пост командувача Західною групою військ (ЗГВ). Таку інформацію озвучили Британські розвідники, повідомляється на Twitter-країні Міноборони Великобританії.

Причому Никифоров стане вже четвертим окупантським генералом на цій посаді. І змінить генерал-полковника Сергія Кузовлєва (він, виходить, пробув на цій посаді всього три місяці).

Як наголошується у зведенні британськими офіцерами, в якості начальника штабу Східної групи військ (ВГВ) Росії в перші тижні вторгнення Нікіфоров повинен був брати активну участь у плануванні спроби ВГВ і повітряно-десантних військ наступати на Київ з північного заходу, через район Чорнобиля (яка скінчилася катастрофою).

Далі, вважають британці, в даний час ЗГВ майже напевно буде всіма силами утримувати правий фланг Росії (район Луганської області навколо Кремінної і Сватове). Оскільки будь-яка зі сторін цілком може зробити спробу наступу на цій ділянці, то Никифорову, за задумом Кремля, дістанеться важлива оперативна роль в конфлікті.

"Триваюча плинність старших російських офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності з приводу майбутнього ведення війни в Міністерстві оборони Росії", − підсумували в Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що як мінімум з жовтня Москва формує умови для нового найбільш небезпечного курсу дій - відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва.

У звіті ISW наголошується, що російські окупанти можуть спробувати провести диверсійну атаку на землі або в інформаційному просторі для відновлення напруженості на півночі України для того, щоб спробувати відвернути ЗСУ від оборони на Донбасі.

При цьому, на думку аналітиків, навіть якщо російські окупанти підуть у новий наступ з Білорусі, дуже малоймовірно, що їм вдасться захопити Київ.

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