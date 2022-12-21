glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україні буде легше звільнити Крим, ніж Донбас, РФ навряд чи застосує ядерну зброю - Рустамзаде

21 грудня 2022, 11:59
Україна сама може воювати з РФ тільки протягом 3-7 років, для перемоги у війні потрібно, щоб спрацювали всі фактори тиску на Москву, вважає Агіль Рустамзаде.
Крим, Рустамзаде
Для звільнення Україною Криму повинні дозріти потрібні умови - експерт / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Україні буде легше звільнити окупований Крим, ніж захоплений Донбас через проблеми з російською військовою логістикою на півострові. У ситуації, що склалася, у Москви навряд чи з'явиться готовність застосовувати тактичну ядерну зброю, щоб відстояти Кримський півострів. Однак для заходу ЗСУ до Криму повинні дозріти умови. Про це заявив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Крим дійсно буде легше повернути, ніж Донбас. На півострові є проблеми з логістикою, а з боку Донецької та Луганської областей окупанти можуть обстрілювати весь східний периметр кордону Росії з Україною.

"Крим дійсно буде легше звільнити, ніж Донбас. Тому що з боку Донбасу дуже коротке плече забезпечення – є можливість обстрілювати з території Росії весь східний периметр російсько-українського кордону. Що стосується Криму, там однозначно проблема з логістикою, до того ж півострів оточений морем", - пояснив експерт.

За його словами, для того щоб сили оборони України опинилися в Криму, повинні з'явитися відповідні умови. Росія повинна звикнути до поразок і сприйняти втрату окупованого півострова як закономірний факт.

"Однозначно Крим буде легко брати, але справа в тому, що повинні дозріти умови, щоб армія України зайшла в Крим. Колективний Захід неспроста дозує вам постачання зброї. Треба, щоб в російському суспільстві і керівництві з'явився ефект звикання. Вони постійно звикають до поганих новин, після чого захід українських військ до Криму здасться їм не чимось неординарним, а лише ланкою у всьому ланцюжку подій. Я неодноразово підкреслював, що українська армія – застосовуючи виключно військовий інструментарій – може потягнути війну з Росією тільки протягом 3-5-7 років. Повинні працювати політичні, економічні інструменти, а також психологічний і соціальний тиск на громадян Російської Федерації", - додав Рустамзаде.

Як вважає експерт, якби на першому етапі повномасштабної війни Україна отримала від Заходу багато озброєнь і пішла б на Крим, Москва могла б застосувати тактичну ядерну зброю. Однак наразі такий крок з боку Кремля навряд чи представляється можливим.

"Наведу наступний приклад. Якби на початку першого етапу війни Захід завалив би вас зброєю і ви кинулися б зачищати Крим, війна для Росії могла стати народною. І ви могли б отримати тактичний ядерний удар і хвилі мобілізації. Але зараз ця війна серед росіян непопулярна, народ не хоче брати в ній участь. Сумніваюся, що у політичного керівництва з'явиться бажання застосувати тактичну ядерну зброю", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Повернення Криму до складу України

Головнокомандувач української армії Валерій Залужний раніше розповів про те, що ЗСУ, щоб дістатися до адміністративних кордонів з окупованим Кримом, потрібно просунутися на 84 км до Мелітополя. За словами Залужного, звільнення міста дозволить військам встановити вогневий контроль над сухопутним коридором і Перекопським перешийком.

У розвідці Міноборони України повідомили, що війська РФ побоюються висадки десанту ЗСУ в захопленому Криму і вже працюють над зміцненням берегових ліній. Росіяни встановлюють мінні загородження, риють траншеї і окопи в надії зупинити українську бронетехніку.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що владі Путіна в РФ нічого не загрожуватиме навіть у разі втрати окупованого Криму. На думку Світана, пропаганда продемонструє це як "перемогу над НАТО і Україною" з, мовляв, збереженням кордонів держави-агресора.

Дивіться на Главреді інтерв'ю з військовим експертом Агілем Рустамзаде

Інші новини:

новини Криму новини Донбасу війна Росії та України Агіль Рустамзаде
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:14

ЗСУ повністю звільнили Бахмут – військові

13:01

"Пишаюся Вовою": Кацуріна показала Дантеса, який мило спав в її ліжку

13:00

Гороскоп на тиждень 26 грудня-1 січня: Левам - конфлікти, Рибам - нервозність, Козерогам - новини

13:00

Гороскоп на 22 грудня 2022: Овнам - нестриманість, Близнюкам - натхнення, Рибам - економія

12:48

Нічого хорошого для Кремля: у Путіна вибухнули реакцією на візит Зеленського до СШАВідео

Реклама
12:46

Сі Цзіньпін назвав війну "українською кризою" і збирається розширювати співпрацю з РФВідео

12:11

Від зарядки до розрядки: як псується батарея смартфона і як цього уникнути

11:59

Україні буде легше звільнити Крим, ніж Донбас, РФ навряд чи застосує ядерну зброю - РустамзадеВідео

11:57

Віктор Андрієнко розповів, де зараз внесені в базу Миротворець "Кролики" Данилець та Моїсеєнко

11:49

Мінінфраструктури запропонувало експертам долучитись до впровадження реформи містобудування

11:47

Фінансовий гороскоп 2023: 3 тижні феноменального грошового успіху і кращий час для купівлі нерухомостіВідео

11:00

"Стежте за датою": наступ на Україну з Білорусі Путін знову замаскує під військові навчання – аналітик

10:57

Ізоляція Москви і санкції для її союзників: США готові визнати Росію країною-агресором - ЗМІВідео

10:40

Небезпечні і напружені періоди в 2023 році: гороскоп Влада РоссаВідео

09:56

Ракети ATACMS і не тільки: ЗМІ дізналися, про що збирається просити Байдена делегація з УкраїниВідео

09:55

Путін загнав Лукашенка в кут, загроза для України з боку Білорусі зросла - аналітики

09:51

Загроза масштабного наступу РФ з походом на Київ: експерт оцінив ймовірність сценаріюВідео

09:43

Військовий експерт спрогнозував, чи велика ймовірність нового наступу РФ на КиївВідео

09:43

Новий наступ Росії з Білорусі пришвидшить перемогу України - Володимир ГорбачВідео

09:31

РФ може піти в масований наступ з кінця січня: генерал пояснив, як Україна повинна підготуватисяВідео

Реклама
09:05

Потужна підтримка від США: Україні передадуть ЗРК Patriot для захисту від варварських атак РФВідео

08:56

Поїздка Зеленського в Бахмут зламала гру Кремля - ISW

08:43

Поїде в РФ: настоятеля монастиря УПЦ МП на Закарпатті примусово видворять з УкраїниВідео

08:18

Путін провалився в Україні і може звільнити главу Генштабу РФ Герасимова - міністр оборони Британії

08:15

Окупанти відводять частину військ з Нової Каховки: чи можливий "жест доброї волі"Погляд

08:12

Офіційно: після Бахмута Зеленський поїхав з візитом до США

08:10

День ангела в січні 2023: коли святкувати дні ангела чоловікам і жінкам

07:43

"Треба чемно поводитися": Данілов натякнув, що "бавовни" на території РФ буде більше

07:35

Як змусити алое зацвісти в домашніх умовах і чи реально це

07:30

Путін має намір захопити Україну і готує Росію до затяжної війни - Financial TimesВідео

07:18

Окупант 5 разів намагався втекти з армії РФ: у полон захисникам України здався запеклий дезертирВідео

07:00

Китайський гороскоп 2023: романтичні пригоди, успіх в кар'єрі і довгоочікуваний відпочинок у рік КроликаВідео

06:56

"Зона СВО" опинилася в Ростові: Кремль спіймали на брехні про візит Путіна на фронт

06:54

Гороскоп на 2023 рік: чим тішить і чим засмутить рік КроликаВідео

06:46

Православний календар на січень 2023: кінець посту, Різдво і Хрещення Господнє

06:44

Що можна попросити на Новий рік 2023: список подарунків, який сподобається кожному

06:35

Будуть ЗРК Patriot: ЗМІ з'ясували деталі наступного пакету допомоги Україні від США на $1,8 млрдВідео

06:30

Гороскоп на сьогодні 21 грудня: Рибам – втрати, Стрільцям – купа справ, а Близнюкам – успіхВідео

06:10

Україна отримає ще понад 10 тисяч Starlink: ЗМІ назвали терміни

06:03

Симоньян і Путін потеревеніли про людоїдствоПогляд

Реклама
06:00

Зеленський вже на шляху до Вашингтона: сьогодні президент відвідає США та виступить у Конгресі - ЗМІ

05:30

Гороскоп Таро для Риб на 2023 рік: великий куш, нові зобов'язання та успіхВідео

04:43

Забере старість та позбавить від сварок: чому кожному варто придбати алое

04:15

"Ворог скаженіє та вишукує слабкі місця": в ЗСУ повідомили про складну ситуацію на ДонеччиніВідео

03:33

"У Шпагатівни білочка": Волочкова насмішила знімком з майбутнім чоловіком

02:55

Навіщо розігрівати лимонний сік у мікрохвильовці: простий секрет, про який мало хто знає

02:06

"Інопланетянка" Роксолана з Холостяка-12 після вильоту знялася оголеною

01:35

"Росіяни зазнають стратегічної поразки": експерт пояснив, про що говорять величезні втрати ворогівВідео

00:39

Таро прогноз для Водоліїв на 2023 рік: коли вами опанує страх, а коли проллється грошовий дощВідео

20 грудня, вівторок
23:37

"Україна нам не союзник": президент Хорватії оскандалився проросійською заявою

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти