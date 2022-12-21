Україні буде легше звільнити Крим, ніж Донбас, РФ навряд чи застосує ядерну зброю - Рустамзаде

Україна сама може воювати з РФ тільки протягом 3-7 років, для перемоги у війні потрібно, щоб спрацювали всі фактори тиску на Москву, вважає Агіль Рустамзаде.

Для звільнення Україною Криму повинні дозріти потрібні умови - експерт / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Україні буде легше звільнити окупований Крим, ніж захоплений Донбас через проблеми з російською військовою логістикою на півострові. У ситуації, що склалася, у Москви навряд чи з'явиться готовність застосовувати тактичну ядерну зброю, щоб відстояти Кримський півострів. Однак для заходу ЗСУ до Криму повинні дозріти умови. Про це заявив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Крим дійсно буде легше повернути, ніж Донбас. На півострові є проблеми з логістикою, а з боку Донецької та Луганської областей окупанти можуть обстрілювати весь східний периметр кордону Росії з Україною.

"Крим дійсно буде легше звільнити, ніж Донбас. Тому що з боку Донбасу дуже коротке плече забезпечення – є можливість обстрілювати з території Росії весь східний периметр російсько-українського кордону. Що стосується Криму, там однозначно проблема з логістикою, до того ж півострів оточений морем", - пояснив експерт.

За його словами, для того щоб сили оборони України опинилися в Криму, повинні з'явитися відповідні умови. Росія повинна звикнути до поразок і сприйняти втрату окупованого півострова як закономірний факт.

"Однозначно Крим буде легко брати, але справа в тому, що повинні дозріти умови, щоб армія України зайшла в Крим. Колективний Захід неспроста дозує вам постачання зброї. Треба, щоб в російському суспільстві і керівництві з'явився ефект звикання. Вони постійно звикають до поганих новин, після чого захід українських військ до Криму здасться їм не чимось неординарним, а лише ланкою у всьому ланцюжку подій. Я неодноразово підкреслював, що українська армія – застосовуючи виключно військовий інструментарій – може потягнути війну з Росією тільки протягом 3-5-7 років. Повинні працювати політичні, економічні інструменти, а також психологічний і соціальний тиск на громадян Російської Федерації", - додав Рустамзаде.

Як вважає експерт, якби на першому етапі повномасштабної війни Україна отримала від Заходу багато озброєнь і пішла б на Крим, Москва могла б застосувати тактичну ядерну зброю. Однак наразі такий крок з боку Кремля навряд чи представляється можливим.

"Наведу наступний приклад. Якби на початку першого етапу війни Захід завалив би вас зброєю і ви кинулися б зачищати Крим, війна для Росії могла стати народною. І ви могли б отримати тактичний ядерний удар і хвилі мобілізації. Але зараз ця війна серед росіян непопулярна, народ не хоче брати в ній участь. Сумніваюся, що у політичного керівництва з'явиться бажання застосувати тактичну ядерну зброю", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Повернення Криму до складу України

Головнокомандувач української армії Валерій Залужний раніше розповів про те, що ЗСУ, щоб дістатися до адміністративних кордонів з окупованим Кримом, потрібно просунутися на 84 км до Мелітополя. За словами Залужного, звільнення міста дозволить військам встановити вогневий контроль над сухопутним коридором і Перекопським перешийком.

У розвідці Міноборони України повідомили, що війська РФ побоюються висадки десанту ЗСУ в захопленому Криму і вже працюють над зміцненням берегових ліній. Росіяни встановлюють мінні загородження, риють траншеї і окопи в надії зупинити українську бронетехніку.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що владі Путіна в РФ нічого не загрожуватиме навіть у разі втрати окупованого Криму. На думку Світана, пропаганда продемонструє це як "перемогу над НАТО і Україною" з, мовляв, збереженням кордонів держави-агресора.

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