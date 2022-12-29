РФ перекидає нові сили на Луганщину і готується до наступу

Підрозділи ЗВО РФ є основними силами, що діють в Луганському секторі.

Російські військові готуються до активізації на Луганщині / Telegram, Радіо Свобода

Російські окупанти продовжують накопичувати техніку та сили, готуючись до рішучих дій у Луганської області.

Зокрема, підрозділи ВДВ РФ, які раніше діяли в Херсонській області, схоже, були передислоковані на Луганщину. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики ґрунтуються на даних перекидання сил РФ на Луганщину (в тому числі фото), які публікують в Мережі очевидці.

Також підкреслюється, що на Луганщині російські сили використовують термобаричні артилерійські засоби, що може свідчити про пріоритетність операцій у цьому районі.

Американські військові аналітики нагадали, що російські військові призначили нового командувача Західним військовим округом (ЗВО), який командує російськими військами з командного пункту в Богучарі Воронезької області.

Уточнюється, що підрозділи ЗВО є основними силами, що діють в Луганському секторі, і зміна командування може вказувати на спроби підтримати нові рішучі дії в цьому районі.

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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