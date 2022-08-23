Армія України йде на зліт, а у військ РФ вистачило сил тільки на 3 місяці – Жданов

ЗСУ нарощують свою міць, а армія Росії деградує - Жданов / Колаж УНІАН, Главред

У ситуації затяжної війни військ РФ вистачило тільки на три місяці. За 35 діб окупанти змогли просунутися лише на 10 кілометрів у напрямку Бахмута Донецької області. Російські підрозділи деградують і несуть величезні втрати. Другий фронт вони відкрити не можуть. Армія України у той же час посилюється – накопичує західну зброю і навчає своїх військових за кордоном. Нарощуються сили для вогневих ударів по противнику. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі телемарафону Freedom він розповів про те, що росіяни, очевидно, розраховували на швидкий бліцкриг, який провалився. Наразі, в умовах затяжної війни, їх армії вистачило тільки на три місяці. Окупанти не можуть досягти серйозного просування навіть на Донбасі і несуть великі втрати. Ворожі війська деградують.

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"Дійсно, вони розраховували на коротку переможну війну, на кшталт грузинського сценарію. Зіткнулися із затяжною війною, їх сил вистачило на три місяці. Ось уже в травні темпи наступу почали падати, сьогодні РФ - можна впевнено сказати - топчеться на місці... За місяць лінія фронту практично не змінилася. Найбільше досягнення - 10 кілометрів просування за 35 діб у напрямку Бахмута. І все на цьому. Зараз Росія починає поступово деградувати в якості піхоти (у них величезна проблема з навченістю піхоти). У якості надходження техніки, знятої з довгострокового зберігання. У якості системи військового управління: вони несуть величезні втрати, ланка молодших командирів (взвод, рота) – там практично кадрового складу вже не залишилося. Там керують в основному призначені з числа найкмітливіших, досвідчених бійців. Йде повна деградація армії, нездатність економіки Росії сьогодні забезпечити цю армію в повному обсязі, хоча б в рамках потреб", - пояснив ситуацію Експерт.

За його словами, окупанти не можуть відкрити другий фронт. Навіть якщо їм вдасться підтягнути резерви з Росії, ситуація зміниться хіба що тільки на одному з напрямків.

"Чим відкривати другий фронт? Де військо? Так, вони сформували там резервний корпус 15 тисяч людей, він знаходиться в Нижегородській області. 15 тисяч людей, щоб перекинути з технікою і озброєнням... це близько 30 військових ешелонів, вони його місяць перевозитимуть. Добре, перевезуть вони його, це може змінити ситуацію на окремо взятому напрямку, але жодним чином не відкрити другий фронт", - додав Жданов.

Військовий експерт акцентував увагу на тому, що Україна, навпаки, посилюється і нарощує свій вогневий потенціал.

"Ми набираємо західне озброєння, навчаємо особовий склад на Заході новим методикам ведення війни. У нас йде нарощування сил за вогневим ураженням противника", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що жодних поступок щодо територій Росії не буде. Україна не хоче, щоб війна була перенесена на майбутнє. Київ збирається відновити свою територіальну цілісність в рамках кордонів на 1991 рік.

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили про можливе серйозне загострення ситуації на війні. Москва поки що не готова вивести свої війська, проте ЗСУ мають намір звільнити всі свої території. Загострення може статися до Дня Незалежності.

Президент Володимир Зеленський припустив перемовини України та Росії. Однак діалог може відбутися лише за умови виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

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