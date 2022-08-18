Жданов розповів, чого не вистачає ЗСУ для контрнаступу

Олег Жданов / скріншот

ЗСУ потребує збільшення поставок озброєння, щоб починати ефективний контрнаступ на всіх напрямках.

В ефірі програми "Гроші"військовий експерт Олег Жданов зазначив, що армії поки не вистачає номенклатури необхідного озброєння, зокрема мінометної артилерії, яка є одним з найбільш ефективних засобів протидії ворожій піхоті і оборони української піхоти.

"Ця частина артилерії просто випала. На Заході є хороші зразки самохідної мінометної артилерії і навіть автоматичних і напівавтоматичних мінометів на самохідній броньованій базі. Ось, вона якось вибула", - зазначив Жданов.

Крім того, Україні гостро необхідна бойова авіація, оскільки радянських літаків недостатньо для протидії ворожим силам. Також необхідні більш модернізовані танки за ті, які є на озброєнні ЗСУ і ті, які партнери передають Україні.

"Не вистачає кількості (озброєння-ред.)... Чим більше йде війна, тим більше посилюється усвідомлення небезпеки цієї війни для західних країн. Рожева фарба з їх окулярів починає змиватися. Коли небезпека посилюється, виникає питання: "чому ми віддаємо своє озброєння? Ми ж слабшаємо " - пояснив Жданов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що армії України потрібно більше зброї для боротьби з військами Росії. За словами гаранта, коли на Заході говорять про бажання перемоги Києва над Москвою, їм слід розуміти – якщо не надати належної військової допомоги, війна може і далі піти в Європу. Україна захищає, в тому числі, і європейські держави.

Колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що тривалість війни залежить від рішення Путіна і його готовності виснажувати економіку РФ. На думку дипломата, відхід Путіна навряд чи змінить обстановку, оскільки діючі політичні еліти в Москві вважають Україну ворожою державою.

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