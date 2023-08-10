"Жестів доброї волі там не буде": генерал описав стратегію ЗСУ на півдні

Окупована частина півдня України важливіша для РФ, ніж схід. Адже деокупація Запорізької та Херсонської областей стане стратегічною поразкою Росії.

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Маломуж зазначив, що у найближчі тижні для ЗСУ будуть важкі бої/ колаж: Главред, фото: Главред, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко

Окуповані частини Херсонської та Запорізької областей українській армії буде складніше звільняти, ніж Херсон або Харківщину. Російська окупаційна армія добре підготувалася, тому українським воїнам не буде легко.

Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду. Він розповів, яка тактика може допомогти українським військовим у звільненні півдня, зважаючи на усі обставини і перешкоди, створені ворогом.

"Наша стратегія на найближчий час полягає у знищенні ворожих резервів, відтягуванні російських підрозділів на вигідні нам позиції, завданні потужних артилерійських ударів, проведенні диверсійних операцій, спеціальних операцій із флангів та тилів, а також наступальних дій. "Жестів доброї волі" тут (на півдні України – ред.) не буде", – зазначив Маломуж.

Якщо перекрити логістичні центри російських окупантів та обмежити постачання озброєння, то у загарбників виникнуть проблеми не лише з військовою технікою, боєприпасами і живою силою, а й з пальним. А це у свою чергу суттєво обмежить можливості окупантів.

Але загарбники навіть за таких умов будуть отримувати накази наступати та оборонятися і намагатимуться певний час це робити. Відступати окупанти не збираються, вважає Маломуж.

Окупований південь для РФ важливіший, ніж схід

За словами генерала армії України, зараз окупована частина півдня нашої держави важливіша для російських загарбників, ніж контрольована ними частина сходу, де в українських військових теж є перспективи звільнення територій. Звільнення українською армією Запорізької і Херсонської областей стане стратегічною поразкою країни-агресорки Росії, тому що це буде передумовою для звільнення Криму, каже Маломуж.

"Після цього у нас з’являться всі можливості зайти в Крим, перерізавши логістичні ланцюги, які забезпечують угруповання військ противника на півострові і Чорноморський флот", – сказав генерал.

У лавах противника зараз поширюється паніка, адже ворог розуміє, що ізоляція Криму буде пасткою. При цьому втрата півострова означатиме падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна в РФ.

"Після цього вже ніхто не буде вірити в його перемогу, бо всі побачать, що у нього немає ані ресурсів, ані здатності щось зробити, що всі його плани провалилися. Оточення Путіна та російське суспільство зрозуміють, що це передумова великого програшу, після чого їм неминуче доведеться за все відповідати. І тоді постане питання про те, чи потрібен їм Путін. Втім, це вже інша історія. Але наслідки такого розвитку подій для режиму Путіна будуть дуже негативними", – зазначив Маломуж.

У найближчі тижні для ЗСУ будуть важкі бої

Але для того, щоб усе пішло саме за таким сценарієм, українським воїнам доведеться подолати період тяжких боїв протягом найближчих тижнів і місяців, каже Маломуж. За його словами, захисникам України першочергово потрібно створити сприятливі передумови. Для цього потрібно вигнати противника із Запорізької та Херсонської областей, тиснути на росіян на Донеччині і Луганщині та виходити на Крим.

"Це стратегія глобального успіху, тому що після Криму впаде і схід. У такому разі росіянам уже буде не до активних наступальний операцій: коли режим Кремля стане слабким, коли російські війська будуть знецінені на півдні, на сході також не буде перспектив ворожого наступу", – підсумував генерал армії України.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю із Миколою Маломужем про наслідки ударів по Генічеському та Чонгарському мостах:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, вранці у середу, 9 серпня, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонській області прогримів потужний вибух – ЗСУ підірвали пункт управління військ РФ. СтратКом опублікував відео наслідків потужного вибуху, що прогримів у Новій Каховці.

Також повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів на півдні. На Таврійському напрямку українські артилерійські підрозділи виконали 1545 вогневих завдань.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що F-16 будуть в українському небі. Глава Української держави заявив, що Україні треба ще більше засобів протиповітряної оборони. Окрім того, армія України повинна мати сучасні винищувачі, аби захистити мирних мешканців від ударів російських ракет.

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