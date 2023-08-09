"ЗСУ зруйнували міф про "другу армію": Подоляк дав пораду критикам контрнаступу

Як підкреслив Подоляк, щоб остаточно знищити черговий міф, необхідно всім набратися терпіння й уважно стежити за якісною роботою ЗСУ.

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Подоляк дав пораду критикам контрнаступу / Колаж: Главред, фото: фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, скріншот YouTube

Незважаючи на різні точки зору щодо результативності та темпу руху, Збройні сили України рішуче направляють контрнаступ до неодмінного та справедливого фіналу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Коли хтось розмірковує про український контрнаступ, його швидкість, напрями та ефективність, дає поради чи впевнено заявляє, що щось "точно йде не за планом", головне – не забувати, що ще вчора (до повномасштабного вторгнення в Україну) російську армію цілком серйозно називали "другою армією у світі", істерично її боялися та навіть не уявляли, що проти неї можна ефективно воювати", - зазначив Подоляк.

Як підкреслив радник керівника ОП, щоб остаточно знищити черговий міф, про який учора боялися навіть думати, необхідно всім набратися терпіння й уважно стежити за якісною роботою ЗСУ. Він з упевненістю заявив, що українські захисники в будь-якому разі дороблять роботу до обов’язкового та справедливого фіналу.

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"Росія після війни в Україні перестане існувати як військова загроза. Принаймні для України та Європи. Тим часом наступальні операції тривають", - резюмував Подоляк.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно видання Bloomberg з посиланням на американського чиновника повідомило, що ЗСУ перейшли до великого наступу на південному фронті, операція набирає обертів. Армія України посилює військову операцію майже за 2 місяці після початку контрнаступу.

У свою чергу російський диктатор Володимир Путін жаліється на початок масштабного контрнаступу ЗСУ. Так, глава кремлівського режиму маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, контрнаступ Збройних сил України розгортається з певною важкістю та не так швидко, як прогнозувалося. Українські захисники відчувають втому, але російська сторона демонструє ознаки страху.

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