Армія РФ вдарила по центральному ринку Нікополя: багато поранених

Одна постраждала жінка - у критичному стані. Ще три людини - у важкому.

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РФ вдарила по Нікополю / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя

Унаслідок атаки дрона постраждали люди

У четвер, 26 грудня, російські окупанти атакували центральний ринок Нікополя. Постраждали щонайменше 8 осіб.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, постраждали 6 осіб - чотири жінки і двоє чоловіків.

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Значно пошкоджено торгові приміщення.

Постраждалим надали домедичну допомогу і транспортували до лікарні.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що госпіталізовано жінок 39, 63 і 64 років - їхній стан важкий. Решта - у стані середньої тяжкості.

Пізніше Лисак додав, що постраждалих у Нікополі зросло до восьми. Із них семеро - госпіталізовані. Одна жінка - у критичному стані. Ще три людини - у важкому.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

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