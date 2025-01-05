Загроза виходу РФ на адмінмежі Донецької області: розкрито несподіваний сценарій

Дмитро Снєгирьов розкритикував песимістичні заяви окремих експертів про ситуацію на фронті.

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ЗСУ дають відсіч окупантам / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

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Успішний характер боїв ЗСУ триває

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував припущення про те, що до інавгурації Дональда Трампа росіяни нібито зможуть вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Яким чином? На чому базується подібний характер заяв? Зараз під контролем Сил оборони України перебувають найбільші промислові міста Донецької області. Це так звана Слов'янсько-Краматорська агломерація: Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка і частина Часова Яра. Плюс, відповідно, є Торецька агломерація, де тривають запеклі бої, але подальший наступ окупантів фактично призупинено. І, відповідно, Покровська агломерація: це Покровськ, Мирноград, Добропілля тощо. Також Лиман і Сіверськ. Тобто, це великі промислові міста Донецької області", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що росіяни можуть вийти на адміністративні кордони Донецької області тільки за умови політичних домовленостей.

"Ми можемо припускати це. Тому що військової складової, яка б свідчила про можливість подібних сценаріїв з боку Російської Федерації, поки що немає", - упевнений він.

При цьому аналітик розкритикував песимістичні заяви окремих експертів про те, що в Силах оборони України нібито є хаос і нерозуміння поточної ситуації.

"Натомість реальна ситуація є іншою. Успішний характер боїв триває, і є рух. Сили оборони України повернули раніше втрачені позиції на Вогнетривкому заводі в Часовому Яру. Плюс, відповідно, повернули позиції на флангах <...> Досить серйозні успіхи. Також, відповідно, успішний характер боїв на Лиманському напрямку в районі Білогорівки. Так, у районі Тернів ситуація складна. У районі Куп'янська вдалося призупинити подальше просування російських окупантів у районі так званого плацдарму через Дворічну. Успішно відбито кілька масованих атак російських окупантів", - зазначив він.

Співрозмовник уточнив, що аналогічна ситуація на Херсонському та Запорізькому напрямках: "Ви пам'ятаєте, нас лякали можливістю проведення широкомасштабної десантної операції на правий берег Дніпра? Натомість є успішний характер контратак саме Сил оборони України та покращення тактичного положення".

Водночас Снєгирьов упевнений, що створення в інформаційному полі негативної картинки щодо ЗСУ вигідне агресору.

"Тобто ми вже можемо сформувати певну цілісну картину того, навколо чого відбуваються переговори. Суть у виведенні Сил оборони України з Курської області і, відповідно, у встановленні контролю окупаційної армії на територіях Луганської та Донецької областей. Ось, у принципі, картина склалася", - додав він.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Снєгирьова:

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Раніше повідомлялося про те, що РФ готує наступ на Херсон. Для атаки на Херсонщині планується залучити до 4 000 російських штурмовиків. Операцію курируватиме командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський.

Представник Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук заявив, що ЗСУ повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів.

Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времевський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожове. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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