Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

Противник докладає максимум зусиль, щоб захопити місто.

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Сирський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Ключові тези Сирського:

Сили оборони роблять все, щоб не допустити втрату Покровська

На цій ділянці фронту ворог зосередив найкращі підрозділи

Втрати ворога "в рази" перевищують втрати української армії на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські захисники роблять все можливе, щоб не допустити втрату міста Покровськ на Донеччині. Про це він заявив в інтерв'ю телемарафону.

Він зазначив, що противник докладає всіх зусиль, щоб захопити місто.

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"Деякі пророки розповідали, що ми втратимо Покровськ ще 30 вересня. 30 вересня пройшло, потім говорили, що до 30 жовтня втратимо", - пригадав Сирський.

Він додав, що окупанти зосереджують на даному напрямку свої найкращі підрозділи та частини.

"Він має спроможність їх міняти, бо має більший потенціал для ведення наступальних дій. Поки що", - наголосив він.

Сирський підкреслив, що втрати ворога "в рази" перевищують втрати української армії на Покровському напрямку.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що російські окупанти вже не один тиждень намагаються захопити Покровськ, проте прямого штурму міста не буде, тому що у ворога не вистачить людського ресурсу.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста все більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов нещодавно повідомив, що наразі про оточення Покровська не йдеться, адже ворогу вдалося підійти до міста лише з одного напрямку. За словами Трегубова, противник активно наступає саме з південного заходу на Покровськ.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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