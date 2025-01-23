Війна в Україні не закінчиться у 2025 році: полковник назвав нюанси

Олег Жданов вважає, що Трамп наполягатиме на заморожуванні війни.

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Війна в Україні не закінчиться у 2025 році / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Главред

Головне із заяви Жданова:

Трамп намагатиметься заморозити війну

Війна в Україні не припиниться у 2025 році

Президент США Дональд Трамп намагатиметься заморозити війну в Україні. Однак кінця війни і заморозки не буде у 2025 році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він вважає, що Трамп може навіть піти на поводу у російського диктатора Володимира Путіна, щоб заручитися підтримкою Китаю, який також виступає за припинення війни на лінії розмежування.

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Водночас Жданов упевнений у тому, що Європа не погодиться на такі умови і військові дії триватимуть.

"Цілком можливо, що до кінця 2025 року ми можемо вийти на якісь прийнятні позиції для початку переговорного процесу", - додав він.

Як зазначалося, припинення вогню розглядатиметься за умови розміщення на території України миротворців. Водночас зараз це зробити практично неможливо, каже Жданов.

"Протяжність фронту 1200 км, понад мільйон особового складу на лінії фронту і в тактичній глибині з обох сторін. Технічно це виконати дуже важко. Так, Макрон готовий надати нам свій Іноземний легіон, точніше французьких миротворців. Але їх знадобиться тисяч 200 в Україні, 150 тисяч - це катастрофічний мінімум на таку протяжність фронту. Інше питання - яким буде мандат, хто гарантує, що ніхто не вистрілить у цього солдата з жодної зі сторін", - пояснив він.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику з питань України генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський окреслив методи тиску, які президент США Дональд Трамп може використати щодо російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він запропонував запровадити всеосяжні санкції проти Росії та передати Україні всю необхідну зброю для протистояння агресору.

Згодом Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора і військового злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні. Він пригрозив накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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