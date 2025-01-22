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Чи може Трамп завершити війну в Україні за 100 днів: політолог відповів

Маріна Фурман
22 січня 2025, 20:02
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Рейтерович вважає, що цей проміжок часу виглядає більш реалістично, ніж 24 години.
Чи може Трамп завершити війну в Україні за 100 днів: політолог відповів
США хочуть завершити війну в Україні за 100 днів / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Ключові тези політолога:

  • Закінчення війни в Україні за 100 днів - цілком реальний сценарій
  • В цей період США повинні продовжувати підтримувати Україну

Сполучені Штати мають намір закінчити війну в Україні за 100 днів, і такий план виглядає цілком реалістично. Про це розповів політолог Ігор Рейтерович у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

На думку політолога, за 100 дійсно можна провести певні переговори, вийти на певне розуміння, як може виглядати ситуація.

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"Це не перша абстракція, але, мені здається, що це більш реалістично виглядає, чим 24 дні чи ще щось", - сказав Рейтерович.

Окрім того, він зазначив, що найважливіше в цей період — це продовження підтримки України з боку США протягом наступних 3-6 місяців.

"Перемовини перемовинами, але вони, як казав сам Трамп, повинні відбуватися з позиції сили. Тому вони повинні й, я думаю, будуть підтримувати Україну. І будуть йти ці процеси", - додав Рейтерович.

Він підкреслив, якщо ситуація в економіці буде стрімко для Росії погіршуватися, то країна-агресор швидше сяде за стіл переговорів. За словами політолога, про цей фактор Трамп знає, тому залишається очікувати, чи скористається він ним.

Чи може Трамп завершити війну в Україні за 100 днів: політолог відповів
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський окреслив методи тиску, які президент США Дональд Трамп може використати щодо російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він запропонував запровадити всеосяжні санкції проти Росії та передати Україні всю необхідну зброю для протистояння агресору.

Згодом Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні. Він пригрозив накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

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Хто такий Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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війна в Україні Дональд Трамп Ігор Рейтерович
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