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Путін хоче створити нову лінію фронту, а в РФ настав "bardak time" і параліч армії – військовий аналітик

19 вересня 2022, 08:58

Російський диктатор Путін некомпетентний у військовому плані, але керівництво армії РФ змушене постійно з ним радитися.

Путін хоче створити нову лінію фронту, а в РФ настав 'bardak time' і параліч армії – військовий аналітик
Путін хоче створити нову лінію фронту/ УНІАН, Reuters

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін є некомпетентним у військовому плані. Тому те, що військові командири постійно змушені звіряти усі свої рішення з його планом, є одним із факторів, які призвели до "повного паралічу" російських військ в Україні.

При цьому цей параліч поширюється не лише на армію РФ, а й на найманців приватних військових компаній (ПВК) і бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР". Про це розповів австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер у своєму блозі.

Він зазначив, що найважча ситуація зараз для російських окупантів на Харківщині. Так, на сході Харківської області українські військові постійно б’ють по російських штабах та інших важливих об’єктах залишків 20-ї загальновійськової армії РФ. При цьому окупанти, які там лишилися, не до кінця розуміють, у чому саме полягає їхнє завдання на цей час.

Перед схожою проблемою постали також російські загарбники на південному сході Харківщини. Вони досі не відступають, хоча вже не можуть утримати лінію фронту, яку тримають вздовж річок Оскіл і Сіверський Донець.

Експерт зазначив, що окупанти уже втратили Ярову на схід від Святогірська. Але при цьому всьому вони ще намагаються тримати позиції далі на північ і на південний схід.

"Насправді це Путін та інші російські шовіністи-ілюзіоністи наполягають на утримуванні "Красного" Лиману будь-якою ціною – хоч на даний момент у цьому абсолютно немає сенсу. Утім, росіяни досі там", – зазначає Купер.

Експерт також описав ситуацію на Донбасі. Він зазначає, що бойовики так званих "Л/ДНР" приголомшені подіями, які відбуваються, проте все одно ще не визнають, що Путін використовує їх як "гарматне м'ясо"

Купер розповів, що 3-ій армійський корпус РФ, який Кремль кидав на Харківщину, як виявилося, перекидали туди на заміну, а не на підкріплення. Більше того, усі ці сили були розкидані на великій території від Купʼянська на Харківщині аж до Вугледарського району Донеччини.

Експерт наголосив, що після цього всього можна зробити висновок, що у російських військах і в РФ настав "bardak time" і параліч армії країни-агресорки.

При цьому експерт додає, що Путін вирішив створити нову лінію фронту. Вона буде розташовуватися приблизно на північний захід від колишньої лінії розмежування, проте ще невідомо, де точно.

Раніше повідомлялося, що країна-агресорка Росія цього літа спробувала сформувати новий 3-ій армійський корпус. 3-ій АК формували також з алкоголіків і наркоманів. Проте у свій час "х", коли окупанти мали підсилити війська РФ на Харківщині, вони втекли.

Нагадаємо, що російські підрозділи зазнали величезних втрат, відступаючи з Харківської області. Так підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту російських збройних сил втратили понад 50% особового складу. Деякі бригади зазнали ще більших втрат. Наприклад, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу. До цифри втрат входять загиблі, поранені, а також дезертири і звільнені через відмову від участі у бойових діях.

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