"Армія РФ тікатиме з України додому": військовий сказав, що обрушить фронт окупантів

Тільки-но в Росії щось хитнеться – а це тільки питання часу – російські загарбники одразу почнуть тікати з території нашої держави.

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Військовий сказав, що обрушить фронт окупантів/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Facebook Сергій Жеребило

Уся країна-агресорка Росія побудована на брехні, і це може зіграти роль в обваленні російського фронту. Коли всередині РФ щось хитнеться, це підштовхне російську окупаційну армію тікати з території України.

Про це розповів в інтерв’ю Главреду заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило (позивний "Херсон"), котрий перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту – біля нещодавно звільненого Урожайного. Він наголосив, що брехня і пропаганда, на які побудована країна-окупант, з часом зіграє з нею злий жарт.

"Один приклад: ми стояли в Макарівці, коли вагнерівці з Пригожиним ішли на Москву, й Росія була за крок до військового перевороту. Російські війська, які стояли навпроти нас, були ізольовані від інформації, тому ми розповідали їм новини, розуміючи, що вони нас слухають і чують. Коли вони усвідомили, що відбувається, майже добу не могли прийти до тями й зрозуміти, що робити. За той час не було жодного артпострілу з їхнього боку", – розповів військовий.

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Також він зазначив, що окупантам краще не воювати проти України, а прокладати асфальтні дороги та будувати туалети в хатах у своїй країні. Жеребило наголосив, що полонені росіяни, яких йому довелося бачити – це просто дикі люди, ніби з минулого. Коли вони бачили, як добре за їхніми мірками живуть люди в українських селах, вони були просто шоковані.

У той же час військовий зазначив, що українським бійцям зараз важко, адже наступати важко завжди, а в нашому війську цінується кожне життя. Він додав, що без підтримки з повітря наступально-штурмові дії вкрай складні.

"Не знаю, яка країна НАТО змогла би без підтримки авіації робити те, що робимо ми. Це не реаліті-шоу і ми не актори – тут гинуть люди. Це в комп’ютерній грі можна перезавантажитися і спробувати далі просуватися, а у нас є лише одна спроба, і вона вартує життя. Для піхоти найстрашніше – броня, танк. Найбільший ворог для танка – авіація, тобто гелікоптери й літаки", – сказав Жеребило.

Він додав, що противника зараз теж не варто недооцінювати, адже у країни-агресорки Росії ще достатньо людського ресурсу, техніки, зокрема, танків, БМД-3, артилерії.

"Так, російська артилерія не така точна, як західна, що є у нас, але вона є. БК у росіян теж достатньо. У них немає мотивації, духу, злагодження. В їхній армії зараз усе, як за царизму – "я начальник, ти дурак", офіцер і солдат є людьми з різних світів", – підсумував Сергій Жеребило.

Війна в Україні

Раніше Резніков назвав число літаків для ЗСУ і терміни передачі. До "міжнародної навчальної коаліції з бойових літаків F-16" готові приєднатися ще кілька країн, проте зараз вони отримують "політичні дозволи своїх парламентів", заявив міністр оборони України.

Водночас Резніков дав тривожний прогноз, що війна може бути довгою з болісними втратами. Глава Міноборони пояснив, що в України сильний і підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це "реальний марафон".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, як Україна звільнятиме Крим. Звільнення Кримського півострова від російських окупантів найімовірніше відбуватиметься військовим шляхом, якщо країна-агресорка Росія до того часу не втямить, що їй потрібно забиратися з нашої території, наголосив він.

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