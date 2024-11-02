Зеленський може схилити Трампа на свій бік: у WP розкрили плани ОП про вибори у США

Eряд Зеленського відкидає варіант катастрофічних наслідків у разі перемоги Дональда Трампа/

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Чи зможе Зеленський схилити Трампа до України / колаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

Основне із матеріалу WP:

Чи буде працювати Вашингтон із Україною після виборів у США

Білий дім відхиляє запити збільшення військової допомоги для ЗСУ

Посадовці Офісу Президента України повідомили, що Володимир Зеленський зможе схилити на свій бік кандидата у президенти США Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах. Водночас Київ працюватиме з Вашингтоном незалежно від результатів.

Офіційна позиція української влади, полягає у тому, що Київ продовжуватиме співпрацю з Вашингтоном незалежно від результатів виборів президента у США, дотримуючись принципової дипломатичної лінії невтручання у внутрішні справи союзника, йдеться у матеріалі The Washington Post із посиланням на українських чиновників, які розповіли про це на умовах анонімності.

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Однак "за зачиненими дверима" більшість в уряді Зеленського надає перевагу все ж перемозі республіканця, попри усі його суперечливі висловлювання щодо допомоги Україні та швидкого закінчення війни, яке могло б грати на руку Москві.

За даними WP, українські посадовці не вбачають у кандидатурі Камали Гарріс особливих змін, особливо на тлі того, що Білий дім відхиляє запити Києва стосовно збільшення військової допомоги та зняття обмежень на використання зброї, аби уникнути ескалації.

Особливо це турбує Київ на тлі просувань Росії на фронті, яка протягом останнього року окуповує все більше українських земель. Тож уряд Зеленського, як пише ЗМІ, відкидає варіант катастрофічних наслідків у разі перемоги Дональда Трампа.

WP наголошує, що українські чиновники впевнені у тому, що Зеленський зможе схилити Трампа на бік України, "якщо між ними встановиться особистий зв'язок". За словами посадовця, який працював в уряді Зеленського за президентства Трампа, адміністрація українського лідера більше пов'язана саме з ним.

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Зазначають, що Зеленський нібито завжди бачив схожість між собою та Трампом, оскільки вони обидва прийшли до влади з "нетиповим минулим поза політичною системою" - Трамп прийшов зі світу бізнесу, а український президент з шоубізнесу.

Тож, як зауважує чиновник, Зеленський і його команда "люблять прості рішення", а "Трамп - людина простих рішень". Два інші посадовці вважають, що заяви Трампа щодо України хоч і були негативними, але це була, мовляв, лише "передвиборча риторика", а не позиція, якої він дотримуватиметься на посаді.

Втім, деякі українські посадовці все ж визнали, що за Трампа можливі негативні наслідки для України. Вони занепокоєні тим, що той може наполягати на тому, щоб Україна пішла на територіальні поступки Росії в переговорах, які категорично відкидає уряд Зеленського.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Військова допомога США - що відомо

Нагадаємо, як раніше інформував Главред, що США нададуть Україні озброєння на 425 млн доларів. Пакет військової допомоги Україні надають в рамках президентських повноважень зі скорочення запасів (PDA). Отже, озброєння передадуть ЗСУ з арсеналів американської армії.

Стало відомо, чому США ніколи не погодяться передати Україні "Томагавки". Владислав Селезньов пояснив, що що така непослідовна позиція американського уряду тоді навряд чи трансформується тут і зараз в якісь рушійні дії, які можуть змінити ситуацію на полі бою.

Володимир Зеленський зробив заяву щодо позиції Трампа. Наразі все ще невідомо, хто стане наступником Джо Байдена та вступить на посаду нового президента США, однак, хто б це не був - Україна буде розраховувати на підтримку як і демократів, так і республіканців у Конгресі.

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