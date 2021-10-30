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"Армагеддон" у чергах на вакцинацію: кияни влаштовують сутички та сварки

30 жовтня 2021, 20:28

Електронна черга на вакцинацію збилася майже відразу, люди скандалять у чергах.

вакцинація
/ УНІАН

У Києві в масових чергах бажаючих зробити вакцину від коронавірусу відбуваються скандали і сварки.

Деякі люди намагаються пройти без черг, що викликає законне обурення інших. При цьому виникає конфліктна атмосфера, йдеться в матеріалі каналу Україна 24.

"Серйозно, ось ви не пройдете... Скільки вас там приїхало? Ну я вас не пропущу... Тут теж стоять люди - по 20 осіб... Мені все одно на твою роботу! У мене що, роботи немає, або що?",- кричав один з чоловіків.

Скандали в чергах на вакцинацію: в чому причина

Журналісти підкреслюють, що це відбувається тому, що електронна черга збилася. Тоді людей почали розподіляти по "живим" чергам - залежно від того, який препарат вони хочуть отримати.

Більшість бажаючих були щепитися Пфайзером, але були люди, яким було байдуже яким препаратом, головне - сьогодні отримати щеплення.

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Також була вранці черга з людей, які вчора не змогли потрапити на вакцинацію - простояли весь день, але до них так черга і не дійшла. Тому вони прийшли сьогодні і у них теж був такий собі "пріоритет".

Що кажуть медики про бум вакцинації в Києві

Співробітники мобільних бригад кажуть, що людей дуже багато, не вистачає рук, щоб прищеплювати всіх і щоб робити це швидко. Також вони відзначали, що самі люди поводяться не так, як їм кажуть, не слідують вказівкам, які їм дають медпрацівники, і це також їм ускладнює роботу.

У той же час найбільше людей було в обід. Вранці їх було поменше, потім вони підходили, зараз черга оновилася. Запускають людей кожні 15 хвилин – заходить група на вакцинацію одним з препаратів.

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Нагадаємо, що в Києві посилять карантин з 1 листопада. Поїздки в громадському транспорті, відвідування кафе, барів і ресторанів дозволені тільки в тому випадку, якщо у людини є сертифікат вакцинації, або ж ПЛР-тест терміном на 72 години.

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