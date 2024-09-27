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Арестович знову "влип у скандал" використавши фото блогерки: в чому причина

Марія Николишин
27 вересня 2024, 19:56
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Блогерка Емма Антонюк у відповідь запустила жіночий флешмоб.
Арестович знову
Скандал з Арестовичем / колаж: Главред, фото: instagram.com/alexey.arestovich, Emma Antoniuk

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович для реклами своїх скандальних "семінарів" використав фото блогерки Емми Антонюк. Жінка відреагувала на це, запустивши жіночий флешмоб.

На своїй сторінці в Instagram Арестович виклад допис, у якому використав два зображення Емми Антонюк, додавши до них підписи "До" та "Після".

Арестович знову
Пост Арестовича / фото: скріншот

Блогерка відреагувала на допис на власній Instagram-сторінці, опублікувавши інші дві свої світлини та додавши до них коментар, у якому пояснила, що на першому фото "До" їй 22 роки. Фото зроблено після того, як вона наважилася звільнитися з телеканалу через замовні матеріали. Антонюк зазначила, що в той період їй було страшно та самотньо.

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Друга ж світлина була зроблена нещодавно, на ній жінці 34 роки. Емма додала, що на цьому фото вона радісна і почувається щасливою.

Арестович знову
Пост Емми Антонюк / фото: скріншот

"Насправді, у житті кожної з нас є власні "до" та "після". Але серед світлин у цьому дописі ви можете побачити "до" та "після" авторства Алєксєя Арєстовіча. У такий спосіб він рекламує свій семінар про "жінку на службі у сатани" та "кастрацію чоловіків". Звісно, я — жива людина, а не робот із соцмереж. Спочатку мені стало неприємно. Навіть боляче. Але потім я почала думати про цю концепцію "до" та "після". І ось що зрозуміла. Його принизливий та цькувальний пост не має стати черговим приводом відчувати сором і огиду. Нехай він підсилить наші голоси. Наші "до" та "після", — зазначила Антонюк.

Крім того, блогерка запустила в Мережі флешмоб, суть якого розповісти про "боротьбу з болем чи несправедливістю, віднайдення власної сили, особисті досягнення або внутрішні зміни", опублікувавши при цьому фото "До" та "Після" цього шляху.

"Опублікуйте власні "до" та "після" і розкажіть свої історії! Це яскравіше, гучніше і талановитіше, ніж знущальні дописи (Арестовича, - ред.), написані з лазурового узбережжя. Бути жінкою — це не про огиду і сором. Це про силу. Це про сестринство. Це коли між "До" та "Після" не 3−4 тижні максимум, а величезні зміни, на які ми наважились", — додала Антонюк.

Варто зауважити, що користувачки підтримали ідею блогерки та почали ширити власні історії та світлини.

Арестович знову
Флешмоб "До" та "Після" / фото: скріншот

Однак, Арестович і тут не зміг промовчати та видав чергову "скандальну" заяву.

Арестович знову
Відповідь Арестовича на флешмоб / фото: скріншот

Хто такий Олексій Арестович

Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Радник Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія.

Олексій Арестович - що відомо

Нагадаємо, 13 лютого ексрадника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, який торік виїхав із країни, помітили в Монако. Коли Арестович побачив, що його знімають на камеру, то заявив, що "зйомка без дозволу заборонена".

Крім цього, Олексій Арестович неодноразово хизувався своєю квартирою в престижному районі Нью-Йорка - біля Central Park. На Мангеттені з ним мешкають дружина та син.

Відомо і те, що Арестович давав пораду Путіну, як завоювати українців. Зокрема, він говорив, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може перемогти в конфлікті в Україні "в три ходи", але йому не вистачає геополітичної гнучкості.

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скандал Олексій Арестович новини України
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