Прогулювався біля казино: Арестовича помітили в Монако

Ексрадника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, який торік виїхав із країни, помітили в Монако.
Кадри з Монако опублікувала Українська правда. Як видно на відео, Арестович у компанії з іншим чоловіком прогулювався в районі Монте Карло, відомого своїми казино.
Коли Арестович побачив, що його знімають на камеру, то заявив, що "зйомка без дозволу заборонена".
Дивіться відео - Арестовича помітили в Монако:
Раніше стало відомо, що з осені 2023 року Олексій Арестович перебуває за межами України. Пізніше з'ясувалося, що разом із сім'єю він поїхав до Нью-Йорка. Водночас ексрадник ОП відмовився надавати деталі свого виїзду з України.
ЗМІ з'ясували, що Арестович виїхав з України нібито на підставі листа ГУР. Відбувалося це двічі - 9 квітня 2023 року і 4 вересня 2023 року.
Після публікації інформації про лист від ГУР для Арестовича в розвідці зазначили, що начебто не надавали ексраднику листів чи інших документів для виїзду за кордон.
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