Прогулювався біля казино: Арестовича помітили в Монако

Ексрадник ОП Олексій Арестович у компанії з іншим чоловіком прогулювався в районі Монте Карло.

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Олексія Арестовича помітили в Монако / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ексрадника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, який торік виїхав із країни, помітили в Монако.

Кадри з Монако опублікувала Українська правда. Як видно на відео, Арестович у компанії з іншим чоловіком прогулювався в районі Монте Карло, відомого своїми казино.

Олексій Арестович прогулюється Монако / скріншот

Олексій Арестович у Монако / скріншот

Коли Арестович побачив, що його знімають на камеру, то заявив, що "зйомка без дозволу заборонена".

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Дивіться відео - Арестовича помітили в Монако:

Раніше стало відомо, що з осені 2023 року Олексій Арестович перебуває за межами України. Пізніше з'ясувалося, що разом із сім'єю він поїхав до Нью-Йорка. Водночас ексрадник ОП відмовився надавати деталі свого виїзду з України.

ЗМІ з'ясували, що Арестович виїхав з України нібито на підставі листа ГУР. Відбувалося це двічі - 9 квітня 2023 року і 4 вересня 2023 року.

Після публікації інформації про лист від ГУР для Арестовича в розвідці зазначили, що начебто не надавали ексраднику листів чи інших документів для виїзду за кордон.

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