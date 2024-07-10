'Бери їх тепленькими': Арестович дав пораду Путіну, як завоювати українців

Арестович почав розповідати, що Москві необхідно визнати українців "окремим народом з давньою унікальною культурою" та назвати Київ "святим центром".

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Арестович дав пораду Путіну, як завоювати українців / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може перемогти в конфлікті в Україні "в три ходи", але йому не вистачає геополітичної гнучкості. Про це заявив ексрадник глави Офісу президента України Олексій Арестович під час розмови з Юлією Латиніною.

Він цинічно заявив, що це робиться елементарно.

"Потрібно просто сказати наступне: дорогі брити українці, безумовно ви не ми і ви повністю унікальний народ з давньою, унікальною культурою. Більше того, ви наш початок, ви наші молодші брати, тому Київ для нас завжди буде сакральним та святим центром. В знак цього я знову відкриваю кафедру української культури, 300 українських шкіл і 80 українських бібліотек", - розповідає Арестович. відео дня

Свою розповідь він продовжує тим, що Путіну необхідно сказати, що кожному українському офіцеру, який переходить на бік РФ буде підвищено знання на один ступінь та він одразу стане шанованим членом ЗС РФ.

За його словами, при цьому Москві слід пообіцяти, що колишні військовослужбовці "можуть стати президентом Росії", як і нові громадяни Росії, яких вони чекають з нетерпінням.

"Тоді смішна українська вузьконаціональна пропаганда не витримає тупоту людей, які швиденько ментально перебіжать на той бік. Російські ідеологи не розуміють, хто такі українці та як з ними поводитись. Це їх головна помилка. Тільки тому вони не виграли війну. Тому що українці це народ, який помішаний на символічних речах. Їм потрібно показати символічну повагу до мови, до культури. Якщо її продемонструвати, бери їх тепленькими", - розповідає Арестович.

Хто такий Олексій Арестович Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Радник Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія.

Олексій Арестовича - що відомо

Нагадаємо, скандальний блогер Олексій Арестович втік за кордон після звільнення з Офісу президента.

Він продовжує "топити" російський порядок денний, поширюючи кремлівську пропаганду і брехню про українців. В одному із інтерв'ю він ще раз спробував відбілити Путіна, заколисуючи свою аудиторію тим, що російський диктатор нібито більше не хоче воювати і не збирається "поглинати" Україну.

Крім того, Арестович заявив, що Захід не готовий до війни з Росією, тоді як в Україні війна триватиме "до останнього українця". Він додав, що Україна стоїть перед загрозою так званого "парагвайського сценарію".

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