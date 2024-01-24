УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"На кордоні проблем не було": Арестович зізнався, як виїхав за кордон

Руслана Заклінська
24 січня 2024, 18:39
Скандальний ексрадник Офісу президента стверджує, що перебуває в США як "незалежний експерт з українського питання".
'На кордоні проблем не було': Арестович зізнався, як виїхав за кордон
Арестович розкрив деталі виїзду з України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович наразі перебуває з сім'єю в Нью-Йорку. Відомий проросійськими заявами Арестович відмовився розкривати деталі свого виїзду з України в інтерв'ю блогерці Анні Олицькій. Посміхаючись він заявив, що це "державна таємниця".

"З депутатських груп або Порошенка, або "Голосу", зараз не пригадую, направили до ДПС України запитання: "Як виїхав Арестович?" Відповідь ДПС опублікували у соціальних мережах. Там було написано: "Державна таємниця", - заявив Арестович.

Інтерв'юєрка обережно намагалася дізнатися правду і уточнила, чи може він надати пояснення свого перебування за кордоном.

відео дня

"Ну, якось виїхав. Законно, звісно. На кордоні проблем не було", - зверхньо відповів він.

Арестович стверджує, що перебуває у США як "незалежний експерт з українського питання". Крім цього, він заявив, що його діяльність спрямована на надання допомоги Україні, а проживання в Нью-Йорку пов'язане з різними програмами та завершиться незабаром.

"У мене є тут декілька програм, у яких я брав участь. Вони, до речі, закінчуються вже. Ми всі знаємо, наскільки проблематичною була допомога Україні. Можна сказати, що моя діяльність мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги... Я тут як незалежний експерт з України", - сказав скандальний ексрадник Офісу президента.

Крім цього, Олексій Арестович неодноразово хизувався своєю квартирою в престижному районі Нью-Йорка - біля Central Park. На Мангеттені з ним мешкають дружина та син.

На питання, коли він планує повернутися в Україну, Арестович відповів: "У мене зараз в Європі ще два проекти. От коли закрию, тоді і поїду додому. Я дуже хочу додому. Ті кримінальні справи, які відкрили, мене не лякають взагалі".

Також ексрадник Офісу президента заявив, що готовий відправитись на фронт, якщо його мобілізують.

Скандальні заяви Арестовича

Нагадаємо, скандально відомий ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що Захід не готовий до війни з Росією, тоді як в Україні війна триватиме "до останнього українця". На його думку, українці платять життям за курс на вступ до ЄС та НАТО.

Як повідомляв Главред, колишній радник глави Офісу президента заявив, що Стамбульські переговори в березні 2022 року були реальними і могли привести до вигідної для України мирної угоди. Він вважає, що Росія була готова піти на компроміс, а Україна "втратила цю можливість, боюся, назавжди".

Крім цього, Арестович в хвалькувальному тоні заявив, що разом з Романом Машовцем сприяв призначенню генерала Валерія Залужного на пост головнокомандувача Збройних Сил України. Він стверджує, що їхня "інтрига" при заміні головкома ЗСУ Хомчака була настільки цікавою, що можна було б зняти серіал.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні перетинання кордону Олексій Арестович
Реклама

Головне за день

Буря зі снігу та дощу накриє всю країну: названо регіони, де буде небезпечний вітер

Буря зі снігу та дощу накриє всю країну: названо регіони, де буде небезпечний вітер

19:13 Синоптик
"Це загрожує життю полонених": у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76

"Це загрожує життю полонених": у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76

18:21 Україна
"18-річні - найкращі воїни": генерал вимагає знизити призовний вік до мінімуму

"18-річні - найкращі воїни": генерал вимагає знизити призовний вік до мінімуму

17:17 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:23

Версія росіян із полоненими на борту Іл-76 руйнується, як кришталевий замок

19:13

Буря зі снігу та дощу накриє всю країну: названо регіони, де буде небезпечний вітер

19:10

Хюррем вже не та: Волочкова зганьбилася новим "царственим" луком

19:10

Російський Іл-76 міг просто впасти, але який крик піднявся на імперіїПогляд

19:10

Місячний календар 25 січня 2024 року: чому в цей день не можна стригтися

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталосяУсі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
18:55

Чому не можна спати із включеним опаленням: експерти попередили про загрозу:

18:51

"Зовсім переплутав береги?": Гончаренко пропіарився на полонених, Карась розгніваний

18:39

"На кордоні проблем не було": Арестович зізнався, як виїхав за кордон

18:21

"Це загрожує життю полонених": у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76

Реклама
18:10

Ніколи не купуйте це печиво: лікар попередила про небезпекуВідео

18:00

Для чого потрібні прорізи на тертці збоку: їх використовують рідко, але даремно

17:54

"До річниці війни": ЄС готує потужні санкції проти РФ та велику допомогу Україні

17:34

Словаччина допомагатиме Україні, але не буде надсилати зброю - спікер парламенту

17:27

Плагіат, "зрада" та прогнози букмекерів: Мірошниченко прокоментував скандали навколо Нацвідбору на Євробачення-2024

17:17

"18-річні - найкращі воїни": генерал вимагає знизити призовний вік до мінімуму

17:01

До падіння Іл-76 фіксувались поставки ракет до Бєлгорода небом: коментар ЗСУ

16:57

Створить диво, про яке ви не здогадуєтеся: навіщо пити яблучний оцет

16:53

На Донеччині оголосили термінову евакуацію: в ОВА попередили про небезпеку

16:29

Гороскоп на завтра 25 січня 2024: Терезам - новини, Водолію - знайомство

16:27

РФ має вивести 300 тисяч солдат з України для нападу на НАТО - генерал Естонії

Реклама
16:25

Несподіваний ефект: навіщо хитрі господині наклеюють скотч на совокВідео

16:22

"Проклята цвіль": Ольга Сумська розповіла, чому потрапила до лікарні

16:09

Таро-прогноз на повню 25 січня 2024: кого чекають гроші, а кого - проблемиВідео

15:59

Росія отримала мільйон боєприпасів: експерт розкрив загрози

15:45

РФ видала повну маячню: експолонений пояснив, чому заяви про Іл-76 - брехня

15:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Східний напрямок два мікроавтобуси та позашляховик

15:31

Вдалося досягти згоди: Фіцо заявив, що Словаччина не заблокує допомогу Україні

15:28

Трубам прийде кінець: 3 речі, які категорично не можна змивати в раковину

15:27

Зірку "Сам удома" в критичному стані госпіталізували

15:21

У США зробили заяву про масштабний наступ армії РФ: окупанти змінили тактику

15:19

Двері скриплять - чим змастити: прості засоби позбавлять моторошних звуків

15:18

Гетманцев в ручному режимі вимагає від ФГВФО розкрити банківську таємницю банку "Конкорд"

14:27

"Сьогодні мав бути обмін полоненими": ГУР - про чутки навколо падіння Іл-76

14:07

Дружина Віктора Павліка показала, як їх намагаються посварити "доброзичливці"

14:06

РФ буде через аварію "Іл-76" ховати насильство над полоненими - радник мера Маріуполя

14:01

Головоломка для тих, у кого орлиний зір: треба знайти 4 зайві цифри за 5 секунд

14:00

Окупанти залучають свої "елітні" війська: Братчук розповів про бої на Херсонщині

13:40

Скандальний прем'єр Словаччини Фіцо прибув до України: усі подробиціВідео

13:37

Ось що буде, якщо стримувати чхання: лікар попередив про 3 можливі наслідкиВідео

13:36

Авіакатастрофа Іл-76: чому не видно розкиданих тіл?Погляд

Реклама
13:05

"Вирішила зробити щось кардинальне": Злата Огневич здивувала зміною іміджу

13:05

Російський літак "Іл-76" був збитий на зльоті - ЗМІ

13:00

РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році: експерт озвучив сценарій

12:57

Штаб по поводженню з військовополоненими зробив термінову заяву про падіння Іл-76

12:47

Ваш кіт може бути генієм: простий тест, який допоможе визначити IQ вашої кішки

12:44

Могилевська показала сімейну ідилію з "чоловіком" і дітьми в чарівному кліпі

12:00

Китайський гороскоп на завтра 25 січня: Змії - відпочиньте, Кролики - проявіть почуття

11:59

Може перетворитись на отруту: лікар розповів, скільки сала можна їсти на деньВідео

11:54

"З'явилися дві гострі проблеми": Жданов розповів, чому Захід затримує допомогу

11:53

Завдяки українцям, у Римі скасували концерт російського піаніста

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Усе про шоу-бізнесСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти