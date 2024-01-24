'На кордоні проблем не було': Арестович зізнався, як виїхав за кордон

Скандальний ексрадник Офісу президента стверджує, що перебуває в США як "незалежний експерт з українського питання".

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Арестович розкрив деталі виїзду з України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович наразі перебуває з сім'єю в Нью-Йорку. Відомий проросійськими заявами Арестович відмовився розкривати деталі свого виїзду з України в інтерв'ю блогерці Анні Олицькій. Посміхаючись він заявив, що це "державна таємниця".

"З депутатських груп або Порошенка, або "Голосу", зараз не пригадую, направили до ДПС України запитання: "Як виїхав Арестович?" Відповідь ДПС опублікували у соціальних мережах. Там було написано: "Державна таємниця", - заявив Арестович.

Інтерв'юєрка обережно намагалася дізнатися правду і уточнила, чи може він надати пояснення свого перебування за кордоном.

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"Ну, якось виїхав. Законно, звісно. На кордоні проблем не було", - зверхньо відповів він.

Арестович стверджує, що перебуває у США як "незалежний експерт з українського питання". Крім цього, він заявив, що його діяльність спрямована на надання допомоги Україні, а проживання в Нью-Йорку пов'язане з різними програмами та завершиться незабаром.

"У мене є тут декілька програм, у яких я брав участь. Вони, до речі, закінчуються вже. Ми всі знаємо, наскільки проблематичною була допомога Україні. Можна сказати, що моя діяльність мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги... Я тут як незалежний експерт з України", - сказав скандальний ексрадник Офісу президента.

Крім цього, Олексій Арестович неодноразово хизувався своєю квартирою в престижному районі Нью-Йорка - біля Central Park. На Мангеттені з ним мешкають дружина та син.

На питання, коли він планує повернутися в Україну, Арестович відповів: "У мене зараз в Європі ще два проекти. От коли закрию, тоді і поїду додому. Я дуже хочу додому. Ті кримінальні справи, які відкрили, мене не лякають взагалі".

Також ексрадник Офісу президента заявив, що готовий відправитись на фронт, якщо його мобілізують.

Скандальні заяви Арестовича

Нагадаємо, скандально відомий ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що Захід не готовий до війни з Росією, тоді як в Україні війна триватиме "до останнього українця". На його думку, українці платять життям за курс на вступ до ЄС та НАТО.

Як повідомляв Главред, колишній радник глави Офісу президента заявив, що Стамбульські переговори в березні 2022 року були реальними і могли привести до вигідної для України мирної угоди. Він вважає, що Росія була готова піти на компроміс, а Україна "втратила цю можливість, боюся, назавжди".

Крім цього, Арестович в хвалькувальному тоні заявив, що разом з Романом Машовцем сприяв призначенню генерала Валерія Залужного на пост головнокомандувача Збройних Сил України. Він стверджує, що їхня "інтрига" при заміні головкома ЗСУ Хомчака була настільки цікавою, що можна було б зняти серіал.

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