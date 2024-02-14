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Утікач Арестович відзначився новою маячнею про Україну: "приплів" Путіна і гороскоп

Яна Ставська
14 лютого 2024, 05:30
Арестович псевдоінтелектуально висловив "дуже непопулярну думку".
Утікач Арестович відзначився новою маячнею про Україну: 'приплів' Путіна і гороскоп
Арестович мовить із Монако / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Ексрадник ОП, скандальний блогер Олексій Арестович, який втік з України, продовжує "топити" російський порядок денний, поширюючи кремлівську пропаганду і брехню про українців. У новому інтерв'ю він ще раз спробував відбілити Путіна, заколисуючи свою аудиторію тим, що російський диктатор нібито більше не хоче воювати і не збирається "поглинати" Україну.

Арестович стверджує, що для Путіна "важко морально воювати".

"Я даю 121 відсоток - і це дуже непопулярна думка - воювати він не хоче. Йому важко морально воювати. Особливо з Україною. Тому що, коли він каже "це єдиний український і російський народ", він же реально в це вірить. І для нього це громадянська війна", - упевнений Арестович.

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На його думку, у Путіна немає в планах "поглинання України" і "загибелі Заходу".

"Він за гороскопом Терези, він, вибачте, важко ухвалює радикальні рішення", - додав Арестович.

Скандальний блогер абсолютно легко каже, що Путіну потрібні тільки чотири українські області.

"Пропозиція для України виглядає так: усе те ж саме, що було в Стамбулі - плюс чотири області", - розповів Арестович.

При цьому він вважає, що Україна ще може "поторгуватися" щодо двох областей, і Путін нібито відкритий для таких обговорень.

Арестовича помітили в Монако

Ексрадника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, який минулого року виїхав із країни, напередодні помітили в Монако.

Після звільнення з Офісу президента Олексій Арестович різко змінив риторику - у своїх виступах і постах він все частіше критикує військово-політичне керівництво країни і натякає на мир ціною відмови від окупованих Росією територій.

Наразі Арестович перебуває за кордоном. В Україні проти нього відкрито відразу дві кримінальні справи. На думку нардепки Наталії Піпи, саме тому той не хоче повертатися в Україну.

В РНБО тим часом натякають на зв'язки Арестовича з російськими спецслужбами.

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війна в Україні Володимир Путін Олексій Арестович війна Росії та України
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