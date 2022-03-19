Арестович розповів, як Росія "нашкрябує" резерв для війни в Україні

Арестович / скріншот

Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу з усієї своєї території.

"Зараз по всій Росії нашкрябують резерв.18-та мотострілецька бригада, 19-та мотострілецька бригада, 61-та бригада морської піхоти, 40-та бригада морської піхоти. Все це хочуть привезти сюди і знову кинути на Київ або там на інші місця. Тільки врахуйте, що елітні підрозділи вже впали. А збірна солянка, в якій вони спробують виступити, уявіть собі, що їх чекає", – розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він переконаний, що російські війська знову зазнають поразки і понесуть ще більші втрати в такому випадку.

"Просто ваш уряд вибрав самий ідіотський шлях - замість того, щоб нормально домовитися на переговорах, вони вирішили ще один етап наступу здійснити, судячи з усього. І просто буде все те ж, тільки через два-три тижні і плюс 10 тисяч убитих ваших родичів. Я спеціально назвав підрозділи, щоб батьки тих, хто служить – 18-та, 19-та з Північного Кавказу... Я взагалі не розумію, навіщо вам платити життям. 61-а і 40-а - це вже Тихоокеанський флот, вже звідти беруть. Навіщо вам це?",- зауважив Арестович.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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