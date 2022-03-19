Будемо гнати в шию: українські захисники передали "привіт" з "захопленого" росіянами Рубіжного

Рубіжне / скріншот

Окупанти почали поширювати фейк, що Рубіжне в Луганській області вже не українське. Однак населений пункт контролюють збройні сили.

19 березня в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що це фейки.

Гвардійці зазначили, що передають "привіт" з українського Рубіжного.

"Вони щиро здивовані і дуже сміялися, коли побачили циркове шоу в російських новинах, що місто "зачистили" чечени і терористи з окупованих територій", – сказали в МВС.

Також МВС опублікували відео. На ньому український захисник запевнив, що в Рубіжному законна влада, яка не змінила. Він заявив, що ворогів будуть гнати впевнено і вміло.

"Кажуть, що місто оберігали, оберігають і будуть оберігати українські військовослужбовці, прикордонники, поліція і вони не здають його окупантам", – зазначили в МВС.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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