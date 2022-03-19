Будемо гнати в шию: українські захисники передали "привіт" з "захопленого" росіянами Рубіжного

Український захисник запевнив, що в Рубіжному законна влада, яка не змінна.
Окупанти почали поширювати фейк, що Рубіжне в Луганській області вже не українське. Однак населений пункт контролюють збройні сили.
19 березня в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що це фейки.
Гвардійці зазначили, що передають "привіт" з українського Рубіжного.
"Вони щиро здивовані і дуже сміялися, коли побачили циркове шоу в російських новинах, що місто "зачистили" чечени і терористи з окупованих територій", – сказали в МВС.
Також МВС опублікували відео. На ньому український захисник запевнив, що в Рубіжному законна влада, яка не змінила. Він заявив, що ворогів будуть гнати впевнено і вміло.
"Кажуть, що місто оберігали, оберігають і будуть оберігати українські військовослужбовці, прикордонники, поліція і вони не здають його окупантам", – зазначили в МВС.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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