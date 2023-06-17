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Блінкен розкрив, що Росія не готується застосувати ядерну зброю - Bloomberg

Юлія Куришко
17 червня 2023, 15:47 оновлено 17 червня, 15:53
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Ентоні Блінкен прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна.
Владимир Путин, Энтони Блинкен
Блінкен відреагував на ядерну зброю у Білорусі/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Блінкен зазначив, що США не бачать причин для коригування власної ядерної позиції. Про це він сказав на пресконференції у Вашингтоні, передає Bloomberg.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - сказав держсекретар.

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Він також засудив самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за "безвідповідальний, провокаційний вибір поступитися контролем над суверенітетом Білорусі всупереч волі білоруського народу".

Блінкен також нагадав, що Путін серед іншого виправдовував своє вторгнення в Україну бажанням гарантувати, що Київ не отримає ядерну зброю.

"Було б досить іронічно для президента Путіна зараз говорити про розміщення ядерної зброї на території сусідньої держави, зокрема ту, яка відмовилася від ядерної зброї, яка їй дісталася, коли розпався Радянський Союз", - зауважив він.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Нагадаємо, що Лукашенко похвалився, що в Білорусь привезли ядерну зброю від Путіна. Російський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна-агресор Росія почала постачати до Білорусі тактичну ядерну зброю.

Подоляк прокоментував ядерні погрози Лукашенка. Директор Білорусі Олександр Лукашенко намагається створити для агресора Росії можливості впливу на розв'язану проти України війну, вважає Михайло Подоляк.

Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Агресорка Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

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