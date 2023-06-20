"Це реально": Байден переживає через можливий удар ядеркою Путіним

Президент США не виключає, що російський диктатор може застосувати тактичну ядерну зброю.

https://glavred.net/world/eto-realno-bayden-perezhivaet-iz-za-ugrozy-udara-yaderkoy-putinym-10479307.html Посилання скопійоване

Путін може застосувати ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї. Це загроза є "реальною". Так повідомив президент США Джо Байденов, повідомляє Reuters.

Це питання дуже турбує навіть Байдена.

"Коли я виступав тут (у Каліфорнії - Главред) близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально", - сказав Байден.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Нагадаємо, що Лукашенко похвалився, що в Білорусь привезли ядерну зброю від Путіна. Російський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна-агресор Росія почала постачати до Білорусі тактичну ядерну зброю.

Подоляк прокоментував ядерні погрози Лукашенка. Директор Білорусі Олександр Лукашенко намагається створити для агресора Росії можливості впливу на розв'язану проти України війну, вважає Михайло Подоляк.

Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Агресорка Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

Дивіться відео про те, чи може Україна збивати ракети з ядерним зарядом:

Інші новини: