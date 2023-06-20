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"Загроза є завжди": у ГУР розкрили ризики застосування Росією ядерної зброї

Юлія Куришко
20 червня 2023, 15:43 оновлено 20 червня, 15:53
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Застосування ядерної зброї особливо нічого не змінило б для окупантів на полі бою, вважають в ГУР.
'Загроза є завжди': у ГУР розкрили ризики застосування Росією ядерної зброї
Юсов розповів про ризик застосування Росією ядерної зброї / колаж: Главред, фото: УНІАН, російські ЗМІ

У Головному управлінні розвідки України вважають, хоч ядерна загроза з боку рф гіпотетично існує постійно, не можна сказати, що зараз вона зросла.

Як заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна, що путінська Росія - це держава-терорист, яка має ядерну зброю - стратегічну та тактичну, тож гіпотетично загроза цьому напрямі існує завжди.

"Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відслідковують. Інша справа, що станом на даний момент ми не можемо говорити про зміну ситуації та підвищення ризиків ймовірності застосування тактичної ядерної зброї так званою російською федерацією проти України", - наголосив Юсов.

Застосування ядерної зброї Росією

Нагадаємо, що Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю - Москва і Мінськ підписали документ. Агресорка Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

Захід відповість Путіну війною на ядерку в Балтійському морі. Можливе застосування агресором Росією ядерної зброї в Балтійському морі призведе до серйозних наслідків для Кремля, вважає Олександр Морозов.

Кочетков оцінив, де Кремль готує ядерну провокацію. Сценарій використання ядерної зброї проти України зараз зовсім не проглядається. У нас немає цілей, після ураження яких ми одразу почнемо капітулювати.

Дивіться відео про те, що означає новий договір між Росією та Білоруссю:

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