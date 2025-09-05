Оренда підскочила більш ніж на 50%: де в Україні здають найдорожчі квартири

Ринок оренди житла дуже змінився за останні кілька місяців.

Скільки коштує оренда квартир в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що розповів Суділковський:

Вартість оренди в Україні подекуди зросла більш ніж вдвічі

Найвідчутніше подорожчали квартири на оренду в Одесі

Найдешевше орендувати житло можна у Харкові

В Україні орендодавці продовжують поступово піднімати ціни на оренду однокімнатних квартир. Рекордсменом за останні 6 місяців стала Одеса, де вартість оренди квартир злетіла через те, що попит значно перевищує пропозицію.

Про це у коментарі Delo.ua розповів бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський. За його словами, в Одесі оренда підскочила до +55%, а середня ціна місячного проживання у однокімнатній квартирі становить 13200 гривень.

Де ще підскочила вартість оренди квартир

Помітно дорожче можна орендувати квартиру у ще чотирьох містах України:

Тернопіль (+41%) - 14800 гривень

Черкаси (+38%) - 13800 гривень

Полтава (+28%) - 11500 гривень

Миколаїв (+20%) - 6500 гривень

Які міста є лідерами з найдешевшої і найдорожчої оренди житла

Найвищий цінник на оренду однокімнатних квартир зафіксовано в Ужгороді - в середньому 21100 гривень, Києві - 20000 гривень та Львові - 18700 гривень.

Водночас у Харкові найменші ціни на оренду квартир - ціна залишається стабільною і становить 4000 гривень.

Про персону: Денис Суділковський Денис Суділковський - бренд- та бізнес-директор ЛУН. Понад пʼять років був директором з маркетингу ЛУН. Автор і куратор програми підвищення кваліфікації ІТ-менеджерів в УКУ спільно з Projector.

