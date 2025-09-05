Оренда підскочила більш ніж на 50%: де в Україні здають найдорожчі квартири

Що розповів Суділковський:
- Вартість оренди в Україні подекуди зросла більш ніж вдвічі
- Найвідчутніше подорожчали квартири на оренду в Одесі
- Найдешевше орендувати житло можна у Харкові
В Україні орендодавці продовжують поступово піднімати ціни на оренду однокімнатних квартир. Рекордсменом за останні 6 місяців стала Одеса, де вартість оренди квартир злетіла через те, що попит значно перевищує пропозицію.
Про це у коментарі Delo.ua розповів бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський. За його словами, в Одесі оренда підскочила до +55%, а середня ціна місячного проживання у однокімнатній квартирі становить 13200 гривень.
Де ще підскочила вартість оренди квартир
Помітно дорожче можна орендувати квартиру у ще чотирьох містах України:
- Тернопіль (+41%) - 14800 гривень
- Черкаси (+38%) - 13800 гривень
- Полтава (+28%) - 11500 гривень
- Миколаїв (+20%) - 6500 гривень
Які міста є лідерами з найдешевшої і найдорожчої оренди житла
Найвищий цінник на оренду однокімнатних квартир зафіксовано в Ужгороді - в середньому 21100 гривень, Києві - 20000 гривень та Львові - 18700 гривень.
Водночас у Харкові найменші ціни на оренду квартир - ціна залишається стабільною і становить 4000 гривень.
Ціни на оренду житла в Україні - останні новини
Напередодні стало відомо, що ціни на оренду житла за останні пів року помітно зросли у 6 регіонах України. Рекордсменом на ринку однокімнатних квартир стала Одеса
Раніше повідомлялося, що найдорожче орендувати житло в Ужгороді - близько 18670 гривень, Львові - 17418 гривень, Києві - 16000 гривень і Луцьку та Івано-Франківську - по 13000 гривень.
Нагадаємо, Главред писав, що на початку літа середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири становила 7 541 гривень. Таким чином від початку року ціни зросли на приблизно 4,5%.
Про персону: Денис Суділковський
Денис Суділковський - бренд- та бізнес-директор ЛУН. Понад пʼять років був директором з маркетингу ЛУН. Автор і куратор програми підвищення кваліфікації ІТ-менеджерів в УКУ спільно з Projector.
