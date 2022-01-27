Позиція РФ щодо Стамбула та вимоги "ЛДНР" до Туреччини: Гармаш розкрив деталі перемовин щодо Донбасу

Росія та "ЛДНР" не підтримують перенесення перемовин у рамках ТКГ до Туреччини - Гармаш / УНІАН

Представники російських окупаційних адміністрацій "ЛДНР" під час обговорення Стамбула як нової можливої локації для проведення перемовин щодо Донбасу вимагали від Анкари "гарантій безпеки", що передбачають визнання Туреччиною паспортів так званих "республік". Москва також відмовляється від діалогу на території турецької держави. Про це заявив представник України в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів про те, що під час дискусії з приводу можливості перенесення перемовного процесу до Стамбулу за пропозицією Туреччини, російські представники ОРДЛО раптом почали вимагати від турецької сторони письмових "гарантій безпеки".Читайте такжеНові варіанти для Путіна і "заходи у відповідь" Москви: Лавров вибухнув погрозою на адресу Заходу

За його словами, вони, по суті, звернулися до Анкари з проханням визнання "паспортів ЛДНР", тому що у деяких представників їх делегації немає паспортів України та Росії.

"Україна, як і раніше, не визнає ОРДЛО стороною конфлікту і суб'єктом перемовин. Але останнім вже явно зриває дах. Обговорюючи Стамбул, як можливу локацію для зустрічей в офлайні, "міністр" "ЛНР" Дейнего вимагав від Турецької республіки "офіційних документів щодо гарантій безпеки" і, по суті, визнання Туреччиною паспортів "ДНР" - "ЛНР", оскільки не у всіх учасників їх "делегацій" є українські або навіть російські паспорти", - додав Гармаш, підкресливши, що Москва також виступила проти ідеї проведення перемовин у Стамбулі.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ оголосили про те, що Туреччина запропонувала перенести перемовини щодо Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи до Стамбулу. Організація поінформувала про це учасників процесу. В ОБСЄ вважають, що реалізація такої ініціативи посприяє ефективності дискусії.

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Перемовини щодо Донбасу

У середу, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч радників лідерів нормандського формату щодо Донбасу. Україну представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Делегацію Росії очолював заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.

Глава ОП Єрмака заявив, що учасники перемовин провели аудит Мінських угод, погодили фінальне комюніке про відновлення перемир'я без попередніх умов і висловили готовність працювати над розбіжностями щодо "Мінську".

Заступник голови АП РФ Козак сказав, що сторони домовилися про дотримання перемир'я і нову зустріч за 2 тижні у Берліні. У німецькій столиці обговорюватимуться питання щодо реалізації Мінських угод.

Напередодні перемовин керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслював, що Україна не буде вести перемовини з "ЛНР" та "ДНР". Такий формат дискусії не відповідає інтересам Києва.

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