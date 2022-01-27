УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Політика

Позиція РФ щодо Стамбула та вимоги "ЛДНР" до Туреччини: Гармаш розкрив деталі перемовин щодо Донбасу

27 января 2022, 06:15

Україна не визнає представників ОРДЛО від Росії стороною конфлікту і перемовин, нагадав Сергій Гармаш.

ТКГ, Мінські переговори
Росія та "ЛДНР" не підтримують перенесення перемовин у рамках ТКГ до Туреччини - Гармаш / УНІАН

Представники російських окупаційних адміністрацій "ЛДНР" під час обговорення Стамбула як нової можливої локації для проведення перемовин щодо Донбасу вимагали від Анкари "гарантій безпеки", що передбачають визнання Туреччиною паспортів так званих "республік". Москва також відмовляється від діалогу на території турецької держави. Про це заявив представник України в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів про те, що під час дискусії з приводу можливості перенесення перемовного процесу до Стамбулу за пропозицією Туреччини, російські представники ОРДЛО раптом почали вимагати від турецької сторони письмових "гарантій безпеки".Читайте такжеНові варіанти для Путіна і "заходи у відповідь" Москви: Лавров вибухнув погрозою на адресу Заходу

За його словами, вони, по суті, звернулися до Анкари з проханням визнання "паспортів ЛДНР", тому що у деяких представників їх делегації немає паспортів України та Росії.

"Україна, як і раніше, не визнає ОРДЛО стороною конфлікту і суб'єктом перемовин. Але останнім вже явно зриває дах. Обговорюючи Стамбул, як можливу локацію для зустрічей в офлайні, "міністр" "ЛНР" Дейнего вимагав від Турецької республіки "офіційних документів щодо гарантій безпеки" і, по суті, визнання Туреччиною паспортів "ДНР" - "ЛНР", оскільки не у всіх учасників їх "делегацій" є українські або навіть російські паспорти", - додав Гармаш, підкресливши, що Москва також виступила проти ідеї проведення перемовин у Стамбулі.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ оголосили про те, що Туреччина запропонувала перенести перемовини щодо Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи до Стамбулу. Організація поінформувала про це учасників процесу. В ОБСЄ вважають, що реалізація такої ініціативи посприяє ефективності дискусії.

Реклама

Дивіться відео ТСН - Україна не збирається вести перемовини з "ЛДНР"

Перемовини щодо Донбасу

У середу, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч радників лідерів нормандського формату щодо Донбасу. Україну представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Делегацію Росії очолював заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.

Глава ОП Єрмака заявив, що учасники перемовин провели аудит Мінських угод, погодили фінальне комюніке про відновлення перемир'я без попередніх умов і висловили готовність працювати над розбіжностями щодо "Мінську".

Заступник голови АП РФ Козак сказав, що сторони домовилися про дотримання перемир'я і нову зустріч за 2 тижні у Берліні. У німецькій столиці обговорюватимуться питання щодо реалізації Мінських угод.

Напередодні перемовин керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслював, що Україна не буде вести перемовини з "ЛНР" та "ДНР". Такий формат дискусії не відповідає інтересам Києва.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії ЛДНР ТКГ новини України Сергій Гармаш новини Донбасу новини Туреччини
Зараз ви переглядаєте новину «Позиція РФ щодо Стамбула та вимоги "ЛДНР" до Туреччини: Гармаш розкрив деталі перемовин щодо Донбасу». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграФінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра Наймодніше жіноче взуття 2022, яке захочеться із задоволенням носити хоч щодняНаймодніше жіноче взуття 2022, яке захочеться із задоволенням носити хоч щодня Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуПодарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіаку Долар може "пробити стелю": українцям назвали новий курсДолар може "пробити стелю": українцям назвали новий курс
06:49

Що буде з Європою у разі вторгнення РФ в Україну

06:32

Санкції США вдарять по Путіну і всьому керівництву РФ - Білий дім

06:15

Позиція РФ щодо Стамбула та вимоги "ЛДНР" до Туреччини: Гармаш розкрив деталі перемовин щодо ДонбасуВідео

05:47

День ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниці

05:40

Смачні і хрусткі чіпси з лаваша за 2 хвилини: простий рецептВідео

Реклама
05:21

Заміокулькас, каланхое, фікус будуть кайфувати: як використовувати кірки апельсина для квітівВідео

04:57

Оголена королева: Ріанна в прозорій білизні блиснула пишними грудьми

04:30

5 незвичайних, але корисних способів застосування картоплі в побуті

04:27

Як виростити хурму з кісточки в домашніх умовах і отримати урожайВідео

03:39

Сон з вівторка на середу: що значить, і чи збувається вінВідео

03:27

Така гаряча, що на ній можна чайник підігрівати: Надя Дорофєєва станцювала в мереживних трусиках

03:06

В українців можуть відібрати пенсію: кому варто боятися перевірокВідео

02:54

Яку кашу потрібно обов'язково включити в раціон - відповідь нутриціолога

02:48

Єфросиніна згадала, як боролася зі страхами і знімалася в рекламі білизниВідео

01:51

Прикмети на 27 січня: що не можна робити в день святої Ніни і як не потрапити в бідуВідео

01:07

Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаВідео

00:49

3 застарілих рішення, які зіпсують будь-який інтер'єр: провал гарантованийВідео

00:33

Названо небезпечні властивості вівсянкиВідео

26 січня, середа
23:57

Вчені відповіли, яке харчування допоможе "збити" ризик діабету

23:55

У Росії розповіли, коли нададуть відповідь США щодо "гарантій безпеки"Відео

Реклама
23:17

Представник Росії в ТКГ висловився щодо ініціативи визнання "ЛДНР"Відео

22:55

Вчені назвали головний недолік смарт-годин

22:52

Росія поставила умову для зустрічі лідерів нормандського форматуВідео

22:38

У Парижі завершилися переговори радників нормандської четвірки: всі подробиціВідео

22:08

Єрмак підбив підсумки переговорів у Парижі: наступна зустріч через два тижні

21:57

Туреччина запропонувала перенести переговори ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу

21:56

Брак якої речовини загрожує хворобою серця - коментар дієтолога

21:39

З 1 лютого в супермаркетах різко подорожчають пакети: скільки заплатимоВідео

21:21

ЄС інвестує близько 6,5 млрд євро в економіку УкраїниВідео

21:04

"Не підемо на компроміс": НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки"Відео

20:54

"Єдина Росія" просить Путіна почати поставки озброєння до "ЛДНР"Відео

20:37

Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуВідео

20:26

Травесті-діва Монро показала, на що чіпляла чоловіків на сайтах знайомств в нульових

20:19

"Ситуація непередбачувана": посольство США просить американців залишати УкраїнуВідео

20:13

Газпром здійснив ще один крок до завершення сертифікації ПП-2

19:52

ПАРЄ визнала повноваження делегації РФ, які оскаржувала Україна

19:40

Maruv запідозрили у вагітності

19:37

США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"Відео

19:30

Попередження владі: чому Британія заговорила про плани КремляПогляд

19:05

Агресія Росії: Чехія передасть Україні 4 тисячі артснарядів

Реклама
19:04

Як зараз виглядає Пуговка з серіалу Татусеві доньки - 20-річна Катерина Старшова

19:00

У 7 разів дорожче, ніж торік: ціни на капусту в Україні досягли рекордної позначкиВідео

18:29

Як зупинити блювоту і нудоту в домашніх умовах: що потрібно зробити в першу чергу

18:23

Путін може використовувати війська біля України в середині лютого - ДерждепВідео

18:20

"Не маєте права вирішувати": США озвучили теми-табу в переговорах із Росією

18:18

"Молотком він і вбив мою маму": з українською заробітчанкою в Польщі розправився серійний вбивцяВідео

18:07

Збудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютомуВідео

17:58

Тиждень носила мертвий плід через відмову в аборті: у Польщі померла вагітна двійнею жінкаВідео

17:34

Дружина Гордона здивувала збільшеним бюстом: "Подарує Дмитру ще одну чарівну дитину"

17:29

Удача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологіяВідео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять