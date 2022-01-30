Новий крок Путіна щодо Донбасу - це провокація: в МЗС України закликали РФ припинити інтеграцію ОРДЛО

Росія повинна припинити провокації і не перешкоджати перемовинам щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - МЗС України / УНІАН

Доручення президента РФ Володимира Путіна щодо соціальних виплат і пільг для жителів тимчасово окупованих районів Донбасу є черговим порушенням суверенітету України, спрямованим на інтеграцію ОРДЛО до Росії. Київ вимагає від Москви припинити гібридні провокації, які ускладнюють перемовини в рамках нормандського формату та мінського процесу. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ про надання жителям тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей соцвиплат через російський портал "держпослуги" як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави до російського політичного, економічного і гуманітарного простору", - повідомили у пресслужбі МЗС.

читайте також"Особливий статус" Донбасу і "формула Штайнмаєра": у ТКГ пояснили ситуацію щодо консультацій з "ЛДНР"Також у зовнішньополітичному відомстві вказали, що Росія вдалася до таких дій щодо ОРДЛО саме в проблемній для безпеки України ситуації, коли Київ і міжнародне співтовариство прикладають зусилля для зниження рівня напруженості біля кордонів української держави. Подібні рішення Москви не сприяють стабілізації обстановки.

У МЗС України вимагають від Росії скасувати доручення Путіна, припининня гібридних провокацій і утримання від процесів, спрямованих на ускладнення перемовин щодо мирного врегулювання конфлікту в нормандському форматі і мінському процесі.

"Вимагаємо від РФ скасувати ухвалене рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, насамперед у роботі Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.", - підкреслюється в повідомленні.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду до 1 травня вирішити питання з отриманням жителями окупованого Донбасу пільг і соціальних виплат через портал Держпослуги. При отриманні грошових коштів жителям ОРДЛО з паспортами РФ не знадобиться реєстрація місця проживання на території російської держави.

Пропозиція у Росії щодо визнання Москвою "ЛДНР"

Депутати Держдуми РФ від фракції КПРФ (Комуністична партія) внесли на розгляд парламенту проект звернення до президента Путіна про визнання так званої "державності" "ЛНР" та "ДНР". У документі йдеться про те, що російські парламентарі просять главу держави визнати "утворення" на Донбасі в якості "самостійних, суверенних і незалежних держав". Також вони закликають Путіна провести перемовини з керівниками так званих "ЛДНР" з метою встановлення правового співробітництва.

У Кремлі заявили, що Путін не знає про такий документ. Рішення щодо "ЛДНР" прийматиметься у тому випадку, якщо відбудеться голосування.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров казав, що "ЛНР" та "ДНР" Москва наразі не визнаватиме.. Причому, за його словами, вони, мовляв, самі відкликали результати своїх "референдумів про незалежність" після підписання Мінських угод.

У КПРФ оголосили про те, що Рада Держдуми РФ розгляне їх ініціативу щодо звернення до Путіна стосовно визнання "ЛДНР" вже в лютому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив РФ про те, що якщо Москва піде на визнання "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі, російська держава вийде з Мінських угод.

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