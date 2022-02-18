"Аналітика гасить паніку": КМДА на 100% обладнала в'їзди та виїзди до столиці відеокамерами

У Києві встановлені відеокамери / nostalgia.kiev.ua

Всі виїзди та в'їзди в головне місто України - Київ на 100% обладнані камерами.

"256. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста, і саме це я обіцяв в кінці року. В першу чергу це наша з вами безпека", - написав у Facebook керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич.

За словами чиновника, завдяки камерам вже підраховано, що кількість виїздів з Києва за останні три дні дорівнює 715 000 разів.

Тим часом, за аналогічний період минулого тижня - 705 000, по заїздах ситуація аналогічна.

Також в КМДА додали, що ніякого масового виїзду зі столиці не зафіксовано, а всі транспортні коливання в межах норми.

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Як Київ готується до можливого вторгнення РФ

Нагадаємо, у Києві створили комісії з питань евакуації населення на випадок вторгнення Росії. У столиці також будуть відкриті два центри територіальної оборони. У КМДА зазначили, що в місті втричі збільшили кількість укриттів: 500 споруд для працівників підприємств і близько 4 тисяч споруд подвійного використання (для всіх киян).

В одній з київських шкіл підвальні приміщення переобладнали під бункер на випадок обстрілів для захисту дітей в умовах можливої російської агресії. У приміщенні можна ховатися кілька днів.

Також раніше Главред розповідав, де шукати дітей, що має бути в тривожному

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