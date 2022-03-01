П'ять винищувачів, "вертушка" і Бук: у ПС розкрили втрати РФ за добу

Су-25 ЗС України / Міноборони України

За добу, 28 лютого, Повітряні сили України знищили п'ять винищувачів російського агресора, колони бронетехніки і колону з пальним, зенітний ракетний комплекс, вертоліт і крилату ракету російських загарбників.

"Під час авіанальоту окупантів на Васильків і Бровари, українські льотчики-винищувачі перехопили і збили два російські літаки. Роботу українських винищувачів завершили зенітні ракетні дивізіони С-300, вразивши три літаки ворога. Повітряні сили збили п'ять винищувачів. За попередніми даними, це Су-30 і Су-35", - повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України в Facebook.

Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету і вертоліт ворога.

Українські штурмовики Су-25 завдали кілька ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки і живій силі противника в Київській і Житомирській області, наголошується в повідомленні

Повітряні сили завдали ударів по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні з паливно-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

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Екіпаж Bayraktar TB2 знищили танк противника і два зенітних ракетних комплекси Бук.

Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.