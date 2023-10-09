Армія РФ обстріляла церкву в Херсоні: є поранені, віряни прикривали одне одного тілами

Внаслідок атаки, які сталася, коли в храмі проходила служба, дві вірянки отримали поранення. Їм надавали допомогу просто в церкві.

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Армія РФ обстріляла церкву в Херсоні під час служби/ колаж: Главред, фото: "Мост"

Під час атаки російських окупантів на Херсон, яка сталася у неділю, 8 жовтня, кілька снарядів розірвалися біля храму Різдва Богородиці якраз у той час, коли там відбувалася недільна служба.

Один з ворожих снарядів влучив на територію храму і спричинив різноманітні руйнування. Віряни під час атаки прикривали один одного своїми тілами. Місцеве видання "Мост" опублікувало фотографії, на яких видно, що довелося пережити вірянам, які у той час перебували у храмі.

Як видно зі знімків, у невеличкій церкві перебувало багато людей. Вони намагалися заховатися від ворожої атаки, і щоб захистити інших, закривали один одного тілами.

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Дві вірянки отримали поранення, їм надавали допомогу просто у храмі.

Видання "Мост" зазначає, що храм Різдва Богородиці – це перша громада УПЦ МП, яка після окупації Херсона перейшла до ПЦУ.

Обстріл Херсонщини

Нагадаємо, окупанти вдарили по житлових кварталах на Херсонщині у неділю, 8 жовтня. У Херсонській ОВА розповіли, що за добу окупанти здійснили 53 обстріли по області, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС (автоматичний станковий гранатомет – ред.), танків, авіації, дронів. По Херсону загарбники випустили 96 снарядів.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула і 18 поранені. Серед поранених – двоє дітей. Одна з них – 11-річна дівчинка – перебуває в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, у ЗСУ зазначили, що РФ готує масовані удари. Існує цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог захоче уразити, попередив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти зроблять ставку на об'єкти енергетики, а також на стратегічні об'єкти держави і об'єкти критичної інфраструктури.

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