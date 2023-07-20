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Активна фаза може завершитися до кінця 2023-го, є ризик заморожування війни – Фейгін

Альона Вороніна
20 липня 2023, 19:17 оновлено 20 липня, 19:17
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До кінця поточного року можуть відбутися переговори між Україною та країною-агресоркою Росією, припускає правозахисник. Війна може бути "заморожена".
Марк Фейгин, украинские военные
Активна фаза війни в Україні може завершитися до кінця 2023 року, вважає Фейгін/ колаж: Главред, фото: скрін, 14 ОМБр Романа Великого

Країна-агресорка Росія не має ресурсів і резервів для того, щоб вести війну такої інтенсивності проти України упродовж ще кількох років. Війна навряд чи затягнеться так надовго, адже резерви у агресора будуть вичерпуватися.

До кінця 2023 року може завершитися активна фаза війни і можуть відбутися переговори. Таку думку висловив російський журналіст та правозахисник Марк Фейгін.

"Немає такого резерву, немає такого ресурсу, як мінімум у Москви, та й у сторін інших, щоб вести цю війну роки в такій інтенсивності. Не в змозі винести її ритму жодна зі сторін, та й українській теж важко. Тому я не вважаю, що війна в принципі на роки затягнеться, тому що ресурс буде набагато раніше вичерпаний", – зазначив правозахисник.

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Він висловив думку, що до кінця 2023 року може завершитися активна фаза війни і можуть розпочатися переговори. У той же час Фейгін не відкидає варіанту, що ситуація на фронті може стати подібною до тієї, яка була на лінії розмежування на Донбасі з 2014 року.

За його словами, головним аргументом до того, як далі можуть розвиватися події в Україні, може стати ситуація у США, де у 2024 році заплановані вибори.

"Байден, прямо скажемо, не в ідеальному стані. Для того, щоб йому залишитися на наступні 4 роки, йому потрібно продемонструвати неймовірний результат. Він його може продемонструвати у перемозі в Україні і продати це своєму американському суспільству", – зазначив Фейгін.

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Війна в Україні

Нагадаємо, експерт назвав 2 сценарії подій на осінь. За словами Олександра Мусієнка, якщо РФ продовжуватиме постійні обстріли України, то восени події у нашій державі можуть розвиватися за одним із двох сценаріїв. У разі песимістичного варіанту українцям загрожують блекаути, які можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Якщо ж усе піде за оптимістичним сценарієм, то окупантам не вдасться досягнути цілей, яких вони хочуть добитися такими обстрілами.

Україна відповіла на погрози РФ топити кораблі. Міноборони України відповіло на погрози Росії щодо того, що РФ з 20 липня вважатиме усі судна, які прямуватимуть в українські порти, перевізниками військових вантажів. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв окупантам "сюрпризи". Українські військові збільшать кількість і масштаби ударів по російських окупантах на фронті за атаки загарбників на мирне населення, заявив він.

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