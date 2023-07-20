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Затишшя на фронті чи приємні новини: експерт назвав 2 сценарії подій на осінь

Альона Вороніна
20 липня 2023, 15:00 оновлено 20 липня, 15:04
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Якщо буде реалізований песимістичний сценарій, то РФ за допомогою обстрілів зможе влаштовувати в Україні блекаути.
Александр Мусиенко, украинские военные
Мусієнко назвав два сценарії подій на осінь/ колаж: Главред, фото: скрін, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Якщо країна-агресорка Росія продовжуватиме постійні обстріли України, то восени події у нашій державі можуть розвиватися за одним із двох сценаріїв. У разі песимістичного варіанту українцям загрожують блекаути, які можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Якщо ж усе піде за оптимістичним сценарієм, то російським окупантам не вдасться досягнути цілей, яких вони хочуть добитися такими обстрілами.

Про це розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що РФ хоче влаштувати блекаути першочергово для того, щоб деморалізувати усіх українців і вплинути на моральний стан українських військових на фронті.

"Песимістичні варіанти – це те, що їм вдасться довести наші об'єкти енергетики інфраструктури до того стану, що в нас можуть бути блекаути від кількох днів до кількох тижнів, і ситуація буде катастрофічною. До того ж, це зіграє на деморалізацію українського населення, і, як наслідок, оскільки у наших громадян родичі на передовій, це буде впливати і на настрої безпосередньо на фронті", – зазначив Мусієнко.

За його словами, як наслідок такої деморалізації на деякий час може настати затишшя у війні. Але затишшя не означатиме поразку.

У той же час експерт наголошує, що він більше схиляється до оптимістичного сценарію, який передбачає, що країні-агресорці Росії не вдасться досягнути своїх цілей цими обстрілами.

"Оптимістичний сценарій (і я більше схиляюсь до нього) – Росії не вдасться досягти цілей і завдань, які вони ставлять перед собою задля створення нам Зомбі Апокаліпсису чи Зомбіленду. Хоча б тому, що наша протиповітряна оборона теж зміцнюється. І, як би там не було, і буде зміцнюватись – саме над цим триває постійна робота з партнерами", – сказав експерт.

Він наголосив, що спроможності РФ не зросли порівняно з минулим роком – вони залишились на тому ж рівні, якщо не зменшились.

"Тому я думаю, що ми відіб'ємося, і станом на осінь ми матимемо приємні новини з фронту, які вселятимуть надію, оптимізм і підніматимуть наш бойовий дух. І, зрештою, ворогу не вдасться зіграти на нашій деморалізації в цьому сенсі", – наголосив Мусієнко.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду про обстріли РФ восени:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко – блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Атаки Росії на Україну ракетами і дронами

У ніч на 20 липня РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. Внаслідок російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування. Загинула людина – 21-річний охоронець.

Також у ніч на 20 липня у Миколаєві пролунали потужні вибухи, є жертви. Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Миколаєва. Внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб, серед них п’ятеро дітей.

Полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про комбіновані атаки росіян. Під час масованої атаки по Україні у ніч на четвер, 20 липня, російські війська використовували ракети "Іскандер-К". Під час обстрілу 19 липня вони не застосовувалися.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли окупантами півдня України і заявив, що "ракети держави-зла не сильніші за нашу волю". Він додав, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла", і подякував всім, хто причетний до захисту та відновлення держави.

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