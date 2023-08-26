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Посилення мобілізації: експерти спрогнозували, де видаватимуть більше повісток

Дмитро Відоменко
26 серпня 2023, 07:52 оновлено 26 серпня, 07:54
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В Україні влада планує і бажає посилити мобілізацію – восени 2023 року хоче розширити правила вручення повісток.
Мобілізація
В рамках мобілізації, кажуть експерти, більше повісток роздаватимуть на робочих місцях / колаж Главред, фото УНІАН і ТСН

Після нещодавньої заяви президента України Володимира Зеленського про те, що до нього звернулися представники командування ЗСУ ‒ з проханням збільшити масштаби мобілізації - військові експерти кажуть, що є кілька можливих шляхів можливої мобілізації. Як кажуть джерела порталу ТСН у ТЦК (військкоматах), посилені заходи роздачі повісток, швидше за все, будуть проходити на робочих місцях військовозобов'язаних.

"Є визначений українським законодавством порядок мобілізації. Реалізуються ті пункти, які там вказані. Жодних змін у законодавстві не анонсували. Наприклад, про те, що будуть мобілізовувати багатодітних батьків. Мобілізаційний потенціал нашої країни чималий. Ключова проблема в тому, що, на жаль, незважаючи на норми законодавства про те, що саме держава повинна проводити мобілізацію, де-факто її проводять представники ТЦК. Фактично - Збройні сили. Реєстри ЗСУ не є досконалими, йдуть дискусії про те, чи можна дати військовим доступ до баз виборців, фіскальної та прикордонної служб, баз МВС, щоб кожен громадянин України віком від 18 до 60 років, який потрапляє під норму дії закону "про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", був на обліку. На жаль, це питання досі не вирішене, але мобілізаційний потенціал України ще дозволяє проводити додатковий набір без змін законодавства", ‒ розповів колишній спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт і полковник Владислав Селезньов.

До цього фахівець додав ‒ на його думку, скоро в Кабміні відбудеться трансформація, буде розуміння, що мобілізація – не виключно справа військовослужбовців-співробітників ТЦК.

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"Цим має займатися вся держава разом з урядом, який повинен забезпечувати в тому числі і належним чином організоване оповіщення громадян. Є запит на соціальну справедливість. Хтось брав участь під час перших хвиль мобілізації 2014-2016 років, потім повернувся в армію під час повномасштабної навали ворога, хтось ігнорував виклики в ТЦК і тоді, і зараз. Тому повинен бути приведений в порядок облік, щоб не було винятків", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

27 липня також стало відомо, що Верховна Рада підтримала законопроекти президента Володимира Зеленського №9533 і №9532 про продовження воєнного стану та термінів загальної військової мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 15 Листопада.

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мобілізація військкомати війна Росії та України
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