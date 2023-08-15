Якщо повістку кинули в поштову скриньку: чи законно і чи потрібно йти до військкомату

Повістки в поштовій скриньці - чи правильно це і до чого зобов'язує військовозобов'язаних. Адвокати пояснили особливості загальної мобілізації в Україні.

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За словами адвоката, законами не передбачена будь-яка відповідальність, якщо людина не з'явилася за повісткою, яку знайшла в поштовій скриньці / колаж Главред, фото УНІАН і ТСН

Останнім часом українці в столиці України (в тому числі і переселенця) стали повідомляти, що в поштових скриньках все частіше стали знаходити повістки з вимогою прибути до військкомату (ТЦК). Про це в коментарі для ТСН розповіли адвокати Андрій Межиріцький та Марина Бекало.

"Як людина і громадянин, військовозобов'язаний повинен зробити для себе висновки, коли побачив у поштовій скриньці повістку", — говорить Межиріцький.

За словами адвоката, чинним законодавством України не передбачена будь-яка відповідальність, якщо людина не з'явився за повісткою, яку знайшов в поштовій скриньці і за яку не розписався.

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"Така повістка не вважається врученою. Тут численна судова практика - ТЦК складає протокол про порушення правил мобілізації і накладає штраф за неявку за повісткою. Навіть якщо людина не розписався за отримання повістки. Є такі випадки, коли людині направили повістку поштою, людина не з'явився, а потім щодо нього склали протокол про адміністративне правопорушення. Його також направили поштою. Людина з цього приводу не дав ніяких пояснень і заперечень, не знаючи про те, що відбувається така ситуація. Керівник ТЦК виніс постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 3,4 тисячі до 5,1 тиячі грн", — сказав Межиріцький.

За словами юриста, людина, одночасно з відкриттям виконавчого провадження, опиняється в Єдиному реєстрі боржників. У свою чергу, це може спричинити за собою наступні наслідки ‒ заборона на відкриття або закриття банківських рахунків, блокування банківських рахунків, а також заборона на продаж рухомого або нерухомого майна.

Якщо повістка адресована особі, яка за певною адресою зареєстрована як ВПО, але фактично не перебуває там, то власники та інші мешканці цього житла не несуть відповідальності.

"Це вибір людини - повідомити чи ні ТЦК про те, що такої людини в цьому житлі немає", — підсумував Межиріцький.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів. У травні Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 3 місяці - до 18 серпня.

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