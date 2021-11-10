Пекло в Донецьку: колишній полонений розповів про звірства головоріза з "ДНР"

Стало відомо про моторошні тортури в підвалах " ДНР " / Reuters

Під керівництвом комендатна донецької в'язниці Ізоляція Дениса Куликовського, якого затримали в Києві, полонених катували електричним струмом, розповів блогер і журналіст Станіслав Асєєв.

Як розповів він в ефірі каналу, Україна 24 полонені піддавалися жорстоким побиттям і навіть насильству.

"Після тортур, які відбувалися в підвалах Ізоляції, Куликовський вночі напивався, відкривав камери і в кращому випадку просто бив людей. У гіршому - там була окрема каста так званих "опущених"- він, фактично, міг наказати згвалтувати чоловіка. Ну і постійно користувався своїм становищем для того, щоб гвалтувати жінок і водити їх на другий поверх в'язниці, повертаючи до ранку", - розповів колишній полонений ізоляції.

За його словами, крики людей Куликовський наказував заглушати радянськими піснями, які співали самі в'язні.

"Куликовський катував ув'язнених прямо в сусідній камері, що біля нас. Коли це відбувалося - людина сильно кричить. І перші кілька камер він змушував співати радянські пісні, зокрема "Вставай, країна величезна" - щоб наступні камери, як він сам це пояснював, не чули криків катованого", - каже журналіст.

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Він упевнений, що як людина, у якої руки по лікті в крові, Куликовський розумів, що його рано чи пізно вб'ють свої ж, тому він при першій же можливості виїхав до РФ, а потім, коли з'явилася можливість, ризикнув потрапити на підконтрольну територію України.

"Це був вибір між смертю і можливістю трохи пожити. І навіть надалі незрозуміло, що буде з його долею. Можливо, в Україні у нього буде величезний тюремний термін, і я на це сподіваюся. А ось якщо його зажадає на обмін РФ - його чекає повільна і болісна смерть. Він пройде через ті ж речі, через які він проводив людей. Тому я навіть сумніваюся, що він погодиться на обмін", - додав Асєєв.

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Що таке в'язниця Ізоляція

Ізоляція - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними офісу генпрокурора, у в'язниці Ізоляція в різний час утримували близько 3,5 тис.осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Ізоляції ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику Ізоляції заочно повідомлено про підозру.

Розслідуванням встановлено, що під керівництвом Куликівського на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку терористи влаштували "базу тортур", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

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