Головоріз з "ДНР": у Києві схопили коменданта в'язниці бойовиків Ізоляція

Денис Куликовський / Facebook С. Асєєва

У Києві затримали військового злочинця підпільної в'язниці ізоляція у Донецьку Дениса Куликовського.

Про це звільнений в рамках обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року український журналіст Станіслав Асєєв розповів у своєму Facebook.

"У Києві затриманий головний військовий злочинець Ізоляції - Куликовський Денис, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не дарма. P. S. Шановні колеги-журналісти, прошу поки не дзвонити, всі деталі пізніше", - написав Асєєв на своїй сторінці в Facebook у вівторок.

Затримання ката з ДНР: що кажуть у МВС

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко підтвердив агентству Інтерфакс-Україна інформацію про затримання Куликовського.

За даними сайту Миротворець, Денис Куликовський 1984 року народження. Він контролер відділення охорони відділу матеріально-технічного забезпечення МДБ ДНР, лейтенант. т. зв. "глава" Ізоляції. Особисто брав участь у тортурах, знущаннях над полоненими.

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Видання Свої.City у свою чергу пише, що Куликовський керував ізоляцією до лютого 2018 року: після чергового побиття одного з ув'язнених його відсторонили.

В СБУ розкрили деталі затримання Куликовського

Як повідомив у коментарі УНІАН прес-секретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко, сьогодні контррозвідники СБУ затримали в Києві колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", керівника незаконної в'язниці на тимчасово окупованій території Донецької області.

За інформацією СБУ, цей чоловік організовував і брав безпосередню участь у вбивствах і тортурах незаконно ув'язнених громадян України.

"Зараз щодо колишнього бойовика проводяться певні законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність", - пояснив він.

/ ssu.gov.ua

Зловмисника затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Що відомо про затриманого бойовика Куликовського

За даними ТСН, клички Куликовського - "Аїд" і "Палич". Більшість рідних живуть на підконтрольній Україні території.

За словами колишньої дружини, Палич втік з" ДНР " ще в 2019 році нібито в Росію.

Жив у Кураховому, в 2014 приєднався до лав бойовиків. До цього працював у СІЗО або Колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно в 2015-2018 роках "Палич" керував ізоляцією — колишньою мистецькою платформою Донецька, яку бойовики ОРДО переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в'язнів ізоляції з жахом згадують Куликовського як головного ката в'язниці. Він прирікав людей на тортури і іноді особисто катував полонених і простих громадян, обвинувачених у діяльності проти так званої "ДНР."

За словами його жертв, під керівництвом Палича ув'язнених били, різали, душили, топили, катували електричним струмом і ґвалтували.

Крім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як Поховання живцем і інсценування розстрілів.

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Що таке В'язниця Ізоляція

Ізоляція - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними офісу генпрокурора, у в'язниці Ізоляція в різний час утримували близько 3,5 тис.осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в ізоляції ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику ізоляції заочно повідомлено про підозру.

Розслідуванням встановлено, що під керівництвом Куликівського на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку терористи влаштували "базу тортур", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

Нагадаємо, раніше колишній полонений бойовиків"ДНР" Станіслав Асєєв розповів про "зрадників" в рядах учасників обміну. За його словами, Євген Бражников, який також повернувся в Україну в рамках обміну полоненими, бив його.

При цьому він зазначив, що ті, хто виконував накази бойовиків, уникли тортур.

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