"80 атак щодня": Залужний розповів про потужну активність Росії на фронті

Валерій Залужний / УНІАН , facebook.com/CinCAFU

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про ситуацію на фронті.

Під час телефонної розмови з Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі і командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, Залужний відзначив наростаючу інтенсивність бойових дій.

"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник втричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня", - заявив Залужний.

За його словами, завдяки мужності та майстерності українських воїнів, Україна тримає оборону.

Ракетні атаки на Україну

В ході бесіди була відзначена проблема ракетних атак Росії і застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони і докладають до цього значних зусиль. Щиро вдячні їм за допомогу і підтримку", - додав Залужний.

Війна в Україні

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору, тому російські окупанти намагаються захопити місто.

30 жовтня повідомлялося, що в Бахмуті Донецької області бійці Збройних сил України прорвали оборону окупантів РФ і просунулися вперед.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів в Донецькій області і захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозні втрати військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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