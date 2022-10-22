Мовчав і показував фальшиві схеми: Залужний майстерно тримав у таємниці план оборони України - ЗМІ

Залужний тримав потай оборонний план України / Facebook/CinCAFU

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний до останнього не розповідав подробиці, пов'язані з тим, як саме Україна буде оборонятися від Росії. Він тримав весь план в секреті, щоб нічого не зірвалося. Таємницею це було навіть для США. Про це розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє The New Yorker.

Саме Міллі кілька разів на тиждень зідзвонювався із Залужним перед повномасштабним вторгненням РФ. Він просив, щоб Залужний поділився з ним планами з оборони, деталями з інвентаризації запасів озброєння ЗСУ. Він навіть запропонував Головнокомандувачу ЗСУ своє бачення оборони:

розосередити мобільні підрозділи,

встановити кілька ліній оборони,

поєднувати сили регулярної армії і партизанської війни.

Залужний відмовився розповідати також про "схованки з озброєнням", які постійно переміщували по всій країні, щоб РФ не могла їх знищити або захопити. Деякі американські чиновники навіть думали, що Залужний не до кінця повірив розвідці США про ймовірність нападу Росії.

У Генштаб запрошували військового аташе посольства США і йому показали помилкову версію плану. Залужний, звичайно, не зізнався йому в цьому і відмовився давати копію зі "схемою" українських позицій, йому дозволили зробити рукописні замітки.

Один з високопоставлених українських чиновників заявив, що в той час Україна не довіряла нікому.

"Наш план був нашим єдиним крихітним шансом на успіх, і ми не хотіли, щоб хтось взагалі знав про нього", - сказав чиновник.

Залужний хотів зробити все, щоб Росія не змогла захопити Київ. Він вирішив ненадовго поступитися територією, щоб потім у ЗСУ з'явилася можливість розгромити окупантів, власне, як і вийшло.

Війна в Україні: позиція США

Нагадаємо, раніше в Сполучених Штатах Америки зробили однозначну заяву про відповідних діях у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні.

З відповідною заявою виступив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN. Він підкреслив, що відповідні заходи США в разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не будуть залежати від того, чи буде воно застосоване в тактичному або більш великому масштабі.

Раніше колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що ймовірність ядерного удару по Україні складає 20-25%.

"На початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%", - каже Панетта посилаючись на аналітиків з органів розвідки.

Президент США Джо Байден заявив про те, що Росія не повинна перемогти у війні проти України. РФ становить загрозу всьому заходу. Американський лідер нагадав про те, що США вже вклали в допомогу Україні багато грошей, але це не є головним.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується досягнення ясної мети - щоб президент Росії Володимир Путін не зміг домогтися успіху", - додав Байден.

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