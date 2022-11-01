Перемога дається нам дуже важко, але вона обов'язково буде - Залужний

Валерій Залужний / Фото УНІАН , facebook.com/CinCAFU

Україна веде війну проти Росії на суші, в повітрі, на морі і в кіберпросторі. Перемога дається нам важко, але вона неодмінно буде. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Ми ведемо війну проти країни, розмір якої в 28 разів більше розміру нашої держави, населення якої більше нашого в 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості", - написав генерал в Telegram увечері 31 Жовтня.

Залужний підкреслив, що бойові дії тривають не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців і все це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.

"Чи витримали б інші країни такий тиск? Лише сьогодні (31 жовтня, - ред.) противник застосував по цивільних об'єктах України 55 крилатих ракет Х-101 і одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" і один БПЛА "Ланцет-3". Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю", - написав Головнокомандувач ЗСУ.

"Перемога дається нам дуже важко. Але вона обов'язково буде", - додав Залужний.

t.me/CinCAFU

Як повідомляв Главред, Залужний назвав чотири ключові завдання для ЗСУ. За його словами, росіянам не вдається окупувати більше територій. Операція з оборони України виконується успішно та йде згідно з планом.

Раніше видання The New Yorker писало з посиланням на главу Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний до останнього не розповідав подробиці, пов'язані з тим, як саме Україна буде оборонятиметься від Росії. Він тримав весь план в секреті, щоби нічого не зірвалося. Таємницею це було навіть для США.

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