"Оборонна операція йде за планом": Залужний назвав 4 ключові завдання для ЗСУ

Залужний назвав 4 ключові завдання для ЗСУ/ Facebook Залужний, 93-я ОМБр Холодний Яр

Російські загарбники попри абсолютну вогневу перевагу і збільшення кількості військ все одно не мають успіху на полі бою.

Росіянам не вдається окупувати більше територій. Операція з оборони України виконується успішно і йде згідно з планом. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Він зазначає, що в захисників України зараз є чотири ключові завдання:

звільнити окуповані території,

не допустити захоплення російськими окупантами нових ділянок,

забезпечити прикриття об’єктів критичної інфраструктури України засобами протиповітряної і протиракетної оборони,

продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Залужний наголосив, що противник не просувається вперед завдяки мужності та професійності українських захисників.

"Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", – зазначає головнокомандувач ЗСУ.

Раніше розвідка Великої Британії заявляла, що російські окупанти у минулі шість тижнів на більшості ділянок лінії фронту в Україні перейшли до довгострокової оборони. Зазначається, що, найімовірніше, такі дії армії РФ пов’язані з тим, що російська військова верхівка реально оцінила нинішню ситуацію. Першочергово окупанти були змушені перейти в оборону через дуже сильну недоукомплектованість військ.

Нагадаємо, раніше колишній Надзвичайний і повноважний посол України, дипломат Валерій Чалий заявив, що війну Росії проти України можна зупинити за тиждень. Це стало б можливим, якби сформувалася коаліція низки країн з Україною і на чолі зі США. Таким способом цій війні можна було б покласти край моментально.

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