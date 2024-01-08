У Запоріжжі прогриміли вибухи під час тривоги: були влучання ракет у житлові райони

Місцева влада повідомила, що інформація про наслідки ракетного удару буде оприлюднена після відбою тривоги.

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У Запоріжжі прогриміли вибухи під час тривоги/ колаж: Главред, фото: pixabay, міноборони РФ

У Запоріжжі пролунали вибухи під час масованої ракетної атаки окупантів вранці у понеділок, 8 січня.

Про це повідомляють у мережі. Місцеві Telegram-канали пишуть про кілька вибухів. Зазначається, що деякі райони міста зараз без світла.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що інформація про наслідки ракетного удару буде оприлюднена після відбою тривоги.

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"Інформацію про кількість та наслідки ракетних ударів по території міста Запоріжжя та населеним пунктам Запорізької області буде оприлюднено після відбою тривоги. Не допомагайте ворогові, дотримуйтесь інформаційної тиші", – написав очільник ОВА у Telegram.

Ракети влучили у житлові райони

Пізніше Малашко повідомив, що окупанти били крилатими та балістичними ракетами. Було влучання у житлові райони – на відкриті території біля будинків.

"О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару окупантів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками", – розповів голова Запорізької ОВА.

Він зазначив, що внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися.

"На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренники", – додав Малашко.

Ракетний удар РФ по Україні 8 січня

Нагадаємо, по всій Україні – тривога, РФ запустила крилаті ракети вранці у понеділок, 8 січня. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й направлятися в укриття.

У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі були вибухи. РФ підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та чотири літаки МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет українськими містами. Повідомляється, що вже лунають вибухи у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Ракети прямують у бік Кропивницького та Львівської області.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг під масованим ракетним ударом – в місті чути вибухи. У місті відбулося кілька вибухів, місцева влада повідомляє про масовану ракетну атаку на Кривий Ріг.

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