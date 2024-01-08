Через ворожий обстріл Хмельницького велика пожежа та двоє загиблих - ХОВА

На території Хмельницької області вранці 8 січня пролунали вибухи через черговий ракетний обстріл російськими окупантами. Як писали чиновники Хмельницької обласної військової держадміністрації, о 07:44 в регіоні почала працювати ППО.
Джерела повідомляли про ракети, які були випущені російськими окупантами у напрямку в район Хмельницького, Старокостянтинова і Шепетівки.
Пізніше стало відомо, що в Хмельницькому сталося падіння уламків ракети і що на місці інциденту працюють всі необхідні фахівці. І тимчасово змінено рух транспорту на деяких вулицях міста.
Трохи пізніше заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба написав, що в результаті ворожого обстрілу загинула одна людина. Але вже скоро в ХОВА написали, що загинуло двоє людей.
"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили 2 ракети. Разом з тим, противник завдав ударів по об'єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей", - написав він.
Ракетний удар по Україні 8 січня:
Окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. Поки що інформації про постраждалих немає.
У місті Зміїв Чугуївського району зафіксовано попадання в приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим. За попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.
Кривий Ріг - під масованим ракетним ударом російських окупантів. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив,що окупанти потрапили в Кривому Розі в торговий центр, також були пошкоджені понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення, він знаходиться в задовільному стані.
Під ударами опинилися також інші населені пункти області. Зокрема, "приліт" був у Лозуватській громаді Криворізького району. Там загинула 62-річна жінка. Зруйновано приватний будинок.
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