Через ворожий обстріл Хмельницького велика пожежа та двоє загиблих - ХОВА

В результаті чергового обстрілу російськими окупантами Хмельницького загинуло двоє людей, повідомляє місцева влада.

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Внаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами Хмельницького загинуло двоє людей / фото ДСНС, соцмережі

На території Хмельницької області вранці 8 січня пролунали вибухи через черговий ракетний обстріл російськими окупантами. Як писали чиновники Хмельницької обласної військової держадміністрації, о 07:44 в регіоні почала працювати ППО.

Джерела повідомляли про ракети, які були випущені російськими окупантами у напрямку в район Хмельницького, Старокостянтинова і Шепетівки.

Пізніше стало відомо, що в Хмельницькому сталося падіння уламків ракети і що на місці інциденту працюють всі необхідні фахівці. І тимчасово змінено рух транспорту на деяких вулицях міста.

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Трохи пізніше заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба написав, що в результаті ворожого обстрілу загинула одна людина. Але вже скоро в ХОВА написали, що загинуло двоє людей.

"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили 2 ракети. Разом з тим, противник завдав ударів по об'єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей", - написав він.

Ракетний удар по Україні 8 січня:

Окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. Поки що інформації про постраждалих немає.

У місті Зміїв Чугуївського району зафіксовано попадання в приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим. За попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.

Кривий Ріг - під масованим ракетним ударом російських окупантів. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив,що окупанти потрапили в Кривому Розі в торговий центр, також були пошкоджені понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення, він знаходиться в задовільному стані.

Під ударами опинилися також інші населені пункти області. Зокрема, "приліт" був у Лозуватській громаді Криворізького району. Там загинула 62-річна жінка. Зруйновано приватний будинок.

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