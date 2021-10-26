700 доларів за інвалідність та 400 за "послуги": медики попалися на цинічній схемі на Хмельниччині

Медиков поймали на горячем / khmel.gp.gov.ua

У Хмельницькій області голова медико-соціальної експертної комісії та його спільник попалися на хабарі. Вони вимагали у громадян кошти за встановлення групи інвалідності.

Голова комісії через посередника вимагав та отримав 700 доларів США за сприяння у підготовці документів для встановлення ІІ групи інвалідності, а його подільник свої "послуги" оцінив у 400 доларів, повідомили у прокуратурі Хмельницької області.

читайте такожКопи, прикордонники, податківці: стало відомо, хто в Україні найчастіше бере хабарі"Обидва зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжного заходу", - повідомляють у прокуратурі.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру на корупційній схемі. Онкохворих людей змушували купувати дорогі ліки в аптеках, хоча держава видавала медикаменти безкоштовно.

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Схему організував завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, але дорогі ліки пропонували купувати в аптеках. Ці ж медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого.