У Житомирі медики змушували онкохворих купувати препарати, які держава видавала безкоштовно

Медики продавали ліки для онкохворих / Нацполіція

СБУ викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру на корупційній схемі. Онкохворих людей змушували купувати дорогі ліки в аптеках, хоча держава видавала медикаменти безкоштовно.

За даними правоохоронців, схему організував завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, але дорогі ліки пропонували купувати в аптеках. Ці ж медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого.

"Медики списували отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за півціни", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, препарати збували в декількох обласних центрах, а схема діяла щонайменше півроку.

У Нацполиции відзначилв, що зловмисники діяли півроку. Їх щомісячний заробіток склав орієнтовно 500 тисяч гривень.

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Під час обшуків в кабінетах і машинах медиків, а також аптеках, які фігурували в схемі, правоохоронці вилучили майже півмільйона гривень готівкою і чергову партію з 50 упаковок дорогих ліків, готових для "збуту".

Наразі досудове розслідування ще триває, а правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.

Як раніше повідомляли, з весни наступного, 2022 року, в Україні все рецептурні препарати відпускатимуть тільки по електронним рецептом, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами.