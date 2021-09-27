У Житомирі медики змушували онкохворих купувати препарати, які держава видавала безкоштовно

Медики списували отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за півціни.
СБУ викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру на корупційній схемі. Онкохворих людей змушували купувати дорогі ліки в аптеках, хоча держава видавала медикаменти безкоштовно.
За даними правоохоронців, схему організував завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, але дорогі ліки пропонували купувати в аптеках. Ці ж медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого.
"Медики списували отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за півціни", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, препарати збували в декількох обласних центрах, а схема діяла щонайменше півроку.
У Нацполиции відзначилв, що зловмисники діяли півроку. Їх щомісячний заробіток склав орієнтовно 500 тисяч гривень.
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Під час обшуків в кабінетах і машинах медиків, а також аптеках, які фігурували в схемі, правоохоронці вилучили майже півмільйона гривень готівкою і чергову партію з 50 упаковок дорогих ліків, готових для "збуту".
Наразі досудове розслідування ще триває, а правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.
Як раніше повідомляли, з весни наступного, 2022 року, в Україні все рецептурні препарати відпускатимуть тільки по електронним рецептом, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами.