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70-метрове полум'я плавить асфальт: у Харківській області стався потужний вибух

Ангеліна Підвисоцька
18 квітня 2024, 21:36
У Харківській області стався вибух на газопроводі, там почалася сильна пожежа.
вибух на газопроводі в Харківській області
У Харківській області стався вибух на газопроводі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Харківській області стався потужний вибух, там спалахнув газопровід. Відео з величезним вогняним стовпом розлетілися в Мережі.

За попередніми даними, спалахнув газовий замірний вузол високого тиску в селі Копанка Ізюмського району. Це сталося близько 18:30 сьогодні, 18 квітня.

Стверджується, що в небо піднімається полум'я заввишки близько 70 метрів. Вогонь такий пекучий, що він плавить асфальт у радіусі 40 метрів.

відео дня

Як повідомляється, на місце вже прибули рятувальники, вони намагаються приборкати полум'я. Поки невідомо, що ж стало причиною вибуху.

Дивіться відео про вибух на газопроводі у Харківській області:

70-метрове полум'я плавить асфальт: у Харківській області стався потужний вибух
У Харківській області стався вибух на газопроводі / фото: скріншот

Обстріл Харкова - останні новини за темою

Нагадаємо, що 9 квітня Росія вдарила по Харкову - є прильоти по підприємству, горять будівлі. Мер Ігор Терехов повідомив про два прильоти по центру міста і про кількох постраждалих людей від російської атаки. За даними Харківської ОДА, прилетіло по об'єкту промисловості.

РФ била ракетами по Харкову, є проблеми зі світлом. У ніч на 11 квітня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила ракети, зокрема й "Кинджали". Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області.

РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський розповів про пошук можливості дати Харкову більше захисту неба. Він також зазначив, що ситуація в Харкові дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щодня атакують авіабомбами.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

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