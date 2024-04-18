70-метрове полум'я плавить асфальт: у Харківській області стався потужний вибух

У Харківській області стався вибух на газопроводі, там почалася сильна пожежа.

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У Харківській області стався вибух на газопроводі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Харківській області стався потужний вибух, там спалахнув газопровід. Відео з величезним вогняним стовпом розлетілися в Мережі.

За попередніми даними, спалахнув газовий замірний вузол високого тиску в селі Копанка Ізюмського району. Це сталося близько 18:30 сьогодні, 18 квітня.

Стверджується, що в небо піднімається полум'я заввишки близько 70 метрів. Вогонь такий пекучий, що він плавить асфальт у радіусі 40 метрів.

відео дня

Як повідомляється, на місце вже прибули рятувальники, вони намагаються приборкати полум'я. Поки невідомо, що ж стало причиною вибуху.

Дивіться відео про вибух на газопроводі у Харківській області:

У Харківській області стався вибух на газопроводі / фото: скріншот

Обстріл Харкова - останні новини за темою

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