Кузан: росіяни готують несподіваний удар, наступ на Харків - вкид

У майбутнього наступу окупантів буде тільки один напрямок, упевнений експерт.

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Росія веде наступ на Сході / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Росіяни атакують на кількох напрямках, і поки що зарано говорити про те, на якому саме з них буде зосереджено їхній майбутній наступ, зазначив голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду.

Росіяни, на думку Кузана, можуть посилитися на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"Лиманський напрямок їм потрібен, щоб загрожувати з півночі всієї Донецької області, на Бахмутському вони дуже хочуть захопити Часів Яр з метою отримання контролю над важливою висотою. На Авдіївському напрямку, на думку противника, у нас слабкі оборонні укріплення", - додав експерт. відео дня

Найбільше росіяни атакують на Новопавлівському напрямку - біля Мар'їнки.

Хто такий Сергій Кузан Сергій Васильович Кузан (нар. 16 травня 1984 р., місто Прилуки, Чернігівська область) - український громадський і політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія. Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Ключові напрямки майбутніх атак Росії

На відміну від зимової кампанії, російські війська наступатимуть лише на одному з напрямків . Загроза наступу на Суми чи Харків є вкидом ворога, щоб заплутати Україну і розпорошити сили ЗСУ, впевнений Кузан.

"Противник намагається максимально тиражувати вкид щодо наступу на Суми, Харків чи інші міста, щоб дезорієнтувати нас і згодом завдати найнесподіванішого удару. Росіяни продовжуватимуть свої інформаційні атаки: їм потрібно, щоб ми максимально розтягнули свої сили", - пояснив експерт.

Новини з фронту - Росія веде наступ

Війська країни-агресора РФ здійснюють оперативні дії принаймні на трьох напрямках, не об'єднані спільною стратегічною метою, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

Вони припускають, що зусилля Росії на Лиманському, Часів-Ярському і Покровському напрямках переслідують важливі з оперативного погляду цілі, але ці операції не підтримують одна одну, і російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.

Раніше The Economist писав, що влітку країна-агресорка Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту. За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити Росії прорвати оборонні лінії України.

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