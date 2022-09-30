ЗСУ ліквідували російського лівонаціоналіста "Вольгу", який все життя провів у війнах

ЗСУ ліквідували російського окупанта "Вольгу" / Колаж фото Анатолій Штефан, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського окупанта "Вольгу", який воював проти українців з 2014 року. Про це розповів блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

50-річного Єгора Горшкова ліквідували 28 вересня під Херсоном. Раніше він вбивав людей в Абхазії, Придністров'ї, а також в Косово на боці сербів.

"Вольга" був одним з керівників лівонаціоналістичного громадського руху.

"У базі даних "Миротворця" і в інших джерелах зазначено наступне. Горшков Єгор Іванович - д/н 13.08.1972. Місце народження: м. Котлас, Архангельська обл., РФ. Бойовик НЗФ в командуванні т.зв. окремого батальйону спеціального призначення про СпН "Хан" (вч 08808) 1 АК ЮВО ЗС РФ. Перший заступник командира батальйону, на той час звання "капітан", позивний "Вольга". Так само ідеолог і один з керівників російського лівонаціоналістичного громадського руху "Суть часу", - написав Іраклі Комахідзе.

ЗСУ ліквідували російського окупанта "Вольгу" / Іраклі Комахідзе

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.

Нагадаємо, раніше українські бійці точним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки-командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.

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