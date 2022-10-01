ЗСУ ліквідували вагнерівця "Самурая": раніше він воював у Сирії та Лівії

Ліквідований окупант / скріншот

Українські військові ліквідували російського окупанта Гілемханова Ільдара з позивним "Самурай".

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, загарбник був колишнім співробітником ФСБ і встиг повоювати в багатьох гарячих точках.

"Брав участь у бойових діях: Чечня (1995, 2001); Сирія (2017, 2018); Лівія (2019, 2020); Україна (2014, 2016). Довго бігав і нещодавно у складі групи ПВК "Вагнер" успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.

Нагадаємо, раніше українські бійці точним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки - командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.

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